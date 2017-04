OTSEBLOGI: Barcelona jäi avapoolajal kuivale, Monaco lõi kiiresti kaks väravat

Kaheksandikfinaalis PSG vastu avamängu 0:4 kaotuse koduplatsil edasipääsuks vormistanud Barcelona ees seisab järjekordne Mount Everesti kõrgune ülesanne: Juventuselt võõrsil saadud 0:3 kaotus on nad taas väga raskesse olukorda pannud ning paljude ekspertide arvates ei ole Luis Enrique meestes piisavalt sisu, et Itaalia meistrite vastu end edasi poolfinaali võidelda.

Äärmiselt põnevas seisus on ka teine samaaegne kohtumine: Dortmundi meeskonna bussi tabanud rünnaku järel päeva võrra edasi lükatud avamängus 3:2 võidu saanud Monaco võtab teisele mängule kaasa küll kolm võõrsilväravat, kuid Dortmundile piisaks edasipääsuks 2:0 võiduks. Kas verinoor ründeäss Kylian Mbappe viib Monaco 13 aasta järel taas nelja parema sekka või saab Dortmundist ainus Saksa tiim poolfinaalis?

Mõlemad kohtumised algavad täna õhtul kell 21.45. Delfi toob sündmuste käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Meistrite liiga: Barcelona - Juventus, Monaco - Dortmund

Monaco on võitnud Dortmundi vastu avapoolaja 2:0 (üldseis 5:2).

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854779946190995457

Barcelonas on avapoolaeg lõppenud 0:0. Hispaanlastel on jäänud vaid 45 minutit, et lüüa poolfinaali pääsuks vajalikud kolm väravat.

Dortmund juhib palli valdamise osas 62%-ga, kuid seis 0:2 ei jäta sakslastele erilist lootust.

Messi saab mängu õnneks jätkata.

Messi on väljakul pikali ning mehed on käsipidi koos. Kohtunik on lasknud mängul väga tooreks minna.

Iniesta saab 40. minutil mängu esimese kollase kaardi.

Buffon napsas Messi nina eest palli! Barcelona on ohtlik, kuid itaallaste kaitse siiani peab.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854774024739721217

Falcao on 50 euromänguga löönud kokku juba 45 väravat. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854775801165881344

Pool tundi mängitud Barcelonas ja seis endiselt 0:0. Palli valdamine on küll 63% hispaanlaste kasuks, kuid raami on saadud vaid üks löök kuuest.

Neymar pääses kohtunikuga õiendamise eest viimase hoiatusega.

Dortmundil polnud Falcao värava eel ka õnne, kui Nuri Sahini karistuslöök tabas posti. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854773098851307520

Dortmund vajab juba parajat imet, et see seeria enda kasuks pöörata. Üldseis on juba 5:2 Monacole. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854773561025757185

Radamel Falcao lööb 2:0 Monaco juhtima!

Barca on teinud juba viis pealelööki Juve väravale, kuid ükski pole veel raami läinud.

Nüüd eksis Messi! Argentiinlane pääses penaltipunkti juurest löögile, kuid pall vuhises posti kõrvalt mööda! Ikka 0:0.

Mbappe tegi ajalugu - nooruke ründaja on esimene jalgpallur, kes on oma neljas esimeses Meistrite liiga play-offi mängus värava löönud. https://twitter.com/OptaJohan/status/854770513641697282

Alba ei saanud pallile pihta ja luhtas Barca võimaluse!

Bürki suutis Mendy löögi tõrjuda, kuid Mbappe oli esimesena jaol ja suunas palli võrku. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854770541936476161

Dortmundi seis on väga keeruline. Nüüd on vaja lüüa võõrsil juba kolm väravat ja prantslased edaspidi kuival hoida. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854770048300437504

Kylian Mbappe viis juba 4. minutil Monaco 1:0 juhtima!

Nüüd on pall juba kiiresti Juventuse karistusalas ning Barca mehe kukkumise järel ootavad hispaanlased penaltit. Kohtuniku vile vaikib.

4. minut: Juventus teenib kaugelt karistuslöögi. Tsenderdus on ohtlik, kuid oma mängijani siiski ei jõua.

Avaminutitel on üllataval kombel ründavamaks pooleks hoopis Juventus.

Mängud on alanud!

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854767003894259714

Buffon on senisest 147st euromängust koguni 61 juhul värava puutumatuna hoidnud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854766228073836544

Ja siin on põnevusmängu Barcelona - Juventus algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854754226433646592

Sellised on Monaco ja Dortmundi algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854755894156029952

Juventuse mänguvorm ei tõota Barcale midagi head - itaallased on viimasest 19-st mängust kaotanud vaid ühe ning võitnud lausa 16. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854745693323501568

Eilse Real-Bayern mängu kired ei taha kuidagi vaibuda. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/meistrite-liigast-valja-langenud-muncheni-bayern-esitas-uefa-le-kaebuse?id=77939888

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854726913331306496

Tere, jalgpallisõbrad! Loodetavasti tulevad täna õhtul sama tulised lahingud kui eile. Täna kell 21.45 siis Barcelona - Juventus (avamäng 0:3) ja Monaco - Dortmund (3:2).