OTSEBLOGI | 3:1! Liverpooli rünnak lustib otsustavas Meistrite liiga mängus

Emre Can väravat tähistamas

Ragnar Klavani ja Liverpool FC jaoks jõuab juba täna õhtul pärale üks hooaja tähtsamaid kohtumisi: kodusel Anfieldil võetakse vastu Hoffenheim, et selgitada välja, kes jõuab tõotatud maale, Meistrite liiga alagrupiturniirile.

Liverpooli algkoosseis on täpselt sama nagu nädalataguses avamängus - see tähendab, et Klavan alustab ka seekord pingilt.

Mängu eel:

Ülitähtsa matši eel on köie jämedam ots Liverpooli käes - eelmisel nädalal võõrsil saadud 2:1 võit annab neile kõik võimalused, et kodus kasvõi viigiga end edasi murda. Peatreener Jürgen Klopp andis laupäevases liigamängus Crystal Palace'i vastu puhkust mitmele põhimängijale ning usutavasti peaks kodumeeskond tänaseks kohtumiseks olema ideaalselt valmis.

Enne avamängu räägiti palju sellest, et sakslased tõotavad olla väga ohtlikud standardolukordades - elemendis, millega Liverpool nii sel kui eelmisel hooajal on korduvalt hädas olnud. Avamängus Hoffenheim seda eelist ära ei kasutanud, kuid täna õhtul peavad Kloppi hoolealused igaks nurga- ja karistuslöögiks väga valmis olema.

Kohtumine Anfieldi staadionil algab kell 21.45. Delfi Sport kajastab mängu sündmusi otseblogi vahendusel.