OTSE: Meistrite liiga poolfinaal - Atletico asus Reali vastu kiiresti 2:0 juhtima!

UEFA jalgpalli Meistrite liigas selgub täna teine finalist, kui Madridi Atletico võõrustab kell 21.45 Vincente Calderoni staadionil linnarivaali Reali. Avamängu Santiago Bernabeul võitis tiitlikaitsja Real 3:0.

Atletico seisab silmitsi erakordselt raske katsumusega. Ükski klubi pole veel Meistrite liiga poolfinaalis tagasi teinud avamängu kaheväravalist kaotust. Samuti pole kordagi juhtunud, et Real pärast kodus kolme väravaga võidetud mängu kordruskohtumise järel võõrsil edasi ei pääse. Kaheväravalise edu on Real võõrsil käest lasknud seitsmel korral.

Atleticol on ajaloos ette näidata vaid üks rohkem kui kolmeväravaline koduvõit Reali vastu. See juhtus kolm aastat tagasi Hispaania liigas, kui võeti 4:0 võit.

Real on kolm väravat sel hooajal enda selja taha lasknud vaid neljas mängus. Kolm korda on vastasega mängitud 3:3 viiki, neljas kord oli 23. aprillil 2:3 kaotusmängus FC Barcelonale.

Atletico astub täna viimast korda euromängus Vicente Calderoni staadioni murule. 1966. aastast klubi koduareeniks olnud staadion vahetatakse uuest aastast välja 70 000 pealtvaatajat mahutava Wanda Metropolitano vastu. Lammutamisele mineva Vicente Calderoni areeni asemele tuleb Madridi Atletico nimeline park.