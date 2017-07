OTSE DELFI TV-s: Kalju lubas Fääri saarte klubil teisel poolajal viigistada

Neljast Eesti klubist üks on juba eurosarjast välja langenud, kolmel on veel võimalus vormistada edasipääs korduskohtumises, kuid ainsana on selleks soodsas seisus Nõmme Kalju.

UEFA Euroopa liiga 1. eelringi avamäng Lillekülas Fääri saarte klubiga Torshavni B36 lõppes Kalju 2:1 võiduga. Korduskohtumine peetakse täna Fääridel kell 21, otseülekanne Delfi TV-s! Ülekannet kommenteerivad Rasmus Raidla ja endine Nõmme Kalju väravavaht Siim-Sten Palm. Alates 2013/2014 hooajast on Kalju eurosarjas alati esimesest ringist edasi pääsenud, esimese ringiga piirduti kolmel esimesel katsel hooaegadel 2009/2010, 2011/2012 ja 2012/2013. Mullu jõuti Euroopa liigas kolmandasse eelringi, kus tunnistati lõpuks türklaste Osmanlispori 3:0 paremust. Euroopa liigas on veel täna võistlustules FC Flora, kes kohtub kodus sloveenlaste NK Domžalega (kell 19) ja FC Levadia, kes mängib võõrsil iirlaste Cork Cityga. Mõlemad Eesti klubid kaotasid oma avamängud 0:2. Flora ja Domžale kohtumine on samuti Delfi TV eetris, Levadia mängust otsepilti ei toodeta.