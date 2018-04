Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool on aastate jooksul võitnud Meistrite liigas viis tiitlit. Sellega ollakse aegade edukaim Inglismaa klubi. Üldises pingerivis on rohkemat suutnud ainult Madridi Real (12 tiitlit) ja AC Milan (7). Liverpooliga samal pulgal on FC Barcelona ja Müncheni Bayern. Viimati võidutses Liverpool 2005. aastal, finaalis mängiti 2007. ja poolfinaalis 2008. aastal.

Nüüd ollakse pärast pikka pausi suures mängus, Meistrite liiga poolfinaalis. Nii kaugele on jõutud tänu heale personalipoliitikale. Nagu konkurendid tunnistavad, kardetakse kõige rohkem just Jürgen Klopi juhendatavaid mängijaid. Jalgpallimaailmas on praeguseks küllaltki laialt levinud arvamus, et Liverpooli meeskond on tunduvalt tugevam, kui võiks meeskonna nimekirja vaadates eeldada.