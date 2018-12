Aasta-aastalt kipub jalgpalli Meistrite liiga alagrupiturniir jääma aina üllatustevaesemaks. Ka seekord läksid kõik soosikud edasi kaheksandikfinaalidesse. Tuntumatest tiimidest jäid alagruppi pidama Itaalia hiiud Napoli ja Milano Inter, kuid mõlemad sattusid nelikusse, kus oli kolm väga tugevat meeskonda. 16 parema seas on taas esindatud ainult suured jalgpalliriigid: neli meeskonda Inglismaalt, kolm Hispaaniast, kolm Saksamaalt, kaks Itaaliast, kaks Prantsusmaalt ning üks Hollandist ja Portugalist. Võrreldes varasemaga on ainus erinevus aga see, et soosikuid on äkitselt rohkem ja mitu giganti on justkui ajale jalgu jäänud.