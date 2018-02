Neymari isa nõuab pojale ikkagi operatsiooni

Kuigi PSG peatreener Unai Emery väitis teisipäeval, et nende jalaluu murdnud staarründaja Neymar ei vaja operatsiooni, on brasiillase isa Neymar seenior teist meelt.

Kes Neymari elulooga lähemalt kursis, teab, et ilma isa nõusolekuta ei toimu poja karjääris midagi. Nüüd on papa võtnud nõuks hoolitseda selle eest, et ründaja täielikult terveks saaks.

"Jah, loomulikult on ta Madridi Reali mänguks väljas," ütles Neymar seenior Brasiilia ESPN-ile. "Absurd oleks mõelda midagi teistmoodi. Neymar on valmis jalgpalli mängima alles aprilli lõpus. Ootame praegu, et Brasiilia koondise arst siia saabuks, tal on klubiga kohtumine. PSG teab juba, et nad ei saa Neymariga arvestada vähemalt kuus nädalat."

26-aastane Neymar murdis pühapäeval Prantsuse liigas 3:0 Marseille'd võites metatarsaalluu ja nihestas hüppeliigest. Mängija isa sõnul arvab Pariisi Saint-Germain eksklikult, et Neymar saab juba 6. märtsil Meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumiseks terveks.

Avamängu võitis Madridi Real 14. veebruaril Hispaanias 3:1. Kordusmäng toimub Pariisis.