Neymar valas õli tulle ja tegi Meistrite liiga alagrupikaaslase Liverpooli kohta pahaendelise ennustuse

Kui Inglismaa ajaleht Express palus Neymaril ennustada Premier League`i tänavust võitjat, vastas brasiillane: "Kes võidab? See on tõesti keeruline, väga raske, kuid ma arvan, et Manchester City võidab."

Esinelikut pakkudes lisas Neymar: "Teine on Manchester United, kolmas Chelsea ja neljas Tottenham."

Kui Express küsis üle, kas uut hooaega nelja järjestikuse võiduga alustanud Liverpool jääb tõesti esinelikust välja, vastas Neymar jaatavalt.

Liverpooli fännid on Neymari avaldust sotsiaalmeedias juba kõvasti kritiseerinud ning ähvardanud, et Neymari ja PSG külaskäik Anfieldile kujuneb väga kurvaks. Liverpool võõrustab PSG-d kohe Meistrite liiga alagrupiturniiri avamängus 18. septembril.

Lisaks PSG-le ja Liverpoolile kuuluvad tugevasse C-alagruppi Napoli ja Belgradi Red Star.