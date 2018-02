Neymar pääseb operatsioonist ja võib suureks Meistrite liiga lahinguks väljakule naasta

PSG jalgpalliklubi peatreener Unai Emery teatas, et nende tähtmängija Neymar pääseb operatsioonist ja võib järgmisel nädalal Meistrite liigas Madridi Reali vastu mängida.

PSG alistas pühapäeval Prantsusmaa kõrgliigas 3:0 Marseille Olympique'i, kuid Pariisi suurklubi tabas tagasilöök, kui nende tähtmängija Neymar vigastas jalga.

Neymaril tuvastati mõra metatarsaalluus ja lisaks väänas ta hüppeliigest. Esialgu kirjutati mitmel pool, et Neymary ootab ees operatsioon ja pikk võistluspaus. Nüüd selgitas Emery pressikonverentsil, et asjad ei olegi nii hullud.

“Meedias on levinud informatsioon, et Neymar läheb operatsioonile. Selline info ei vasta aga tõele,“ sõnas Emery. “Rääkisin teisipäeva hommikul arstiga ja ta selgitas mulle olukorda. Lisaks suhtlesin PSG spordidirektori, presidendi ja mängijaga. Neymar tahab alati igas kohtumises osaleda. Loomulikult tahab ta mängida Madridi Reali vastu. Arvan, et ta võib selleks mänguks isegi väljakule naasta. Väike võimalus selleks on olemas.“

PSG kaotas Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus Realile 1:3. Kordusmäng peetakse 6. märtsil Pariisis.