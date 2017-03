Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho ütles pärast 1:1 viigimängu Rostoviga, et sellistes tingimustes esitati ideaalilähedane partii.

"See oli väga hea esitus meie poolt, kui arvestada, millistes tingimustes me mängisime. Siin oli võimatu paremini mängida, lootusetu oli ilusat söödumängu pakkuda," sõnas Mourinho Euroopa liiga kaheksandikfinaali avamängu järel.

"Mängisime täpselt nii, nagu tänane matš nõudis. Olen esitusega rahul, vaid ühel korral tegime kaitses vea. Ja kõige tähtsam - me pääsesime vigastusteta. Teiseks kohtumiseks on kõik lahtine, meil on vaid väike eelis," lisas portugallane.

Enne mängu oli Mourinho kurtnud, et Rostovi kodustaadioni muru on niivõrd kohutavas seisus, et seda on isegi raske jalgpalliväljakuks nimetada.

Kordusmäng on järgmisel neljapäeval Old Traffordil.