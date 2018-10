Mourinho püstitas isikliku antirekordi

Nimelt jäi Mourinho esmakordselt oma treenerikarjääri jooksul koduväljakul võiduta juba neljas mäng järjest.

Manchester Unitedi eelmine Old Traffordi neljamänguline võiduta seeria pärines 2015. aasta detsembrist, kui klubi juhendas hollandlane Louis van Gaal.

Unitedil on võimalus kurb seeria lõpetada laupäeval, kui koduliigas võetakse vastu Newcastle United. Viimase 30 aasta kõige kehvema hooaja alguse teinud United on Premier League`is teeninud seitsme vooruga vaid 10 punkti ja asub alles 10. kohal.

Mourinho ütles eilse viigimängu järel, et tema hoolealused üritasid, aga paraku ei tulnud välja. "Mehed tõesti üritasid. Teadsime, et me ei suuda luua 20 võimalust, sest meie ründavatel mängijatel napib enesekindlust. Lõime siiski 3-4 võimalust, et mäng võita," kommenteeris portugallane.