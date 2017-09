Mourinho on Belgia koondise peale pahane: miks mängitati vigastatud Fellainit?

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho kurjustas Eesti MM-valiksarja alagrupikaaslase Belgia koondise treeneritega, kes teadsid, et tema keskpoolkaitsja Marouane Fellaini on vigastatud, kuid panid ta Kreeka vastu ikkagi mängu.

Nüüd on Mourinho olukorras, kus niigi laupäevasest 2:2 viigimängust Stoke Cityga eemale jäänud Fellaini osalemine on kahtluse all ka teisipäevases Meistrite liiga kohtumises Baseliga.

Fellainit vaevas enne 3. septembril toimunud Belgia - Kreeka mängu sääremarjaprobleem, kuid Roberto Martinez pani ta ikkagi platsile. Belgia võitis 2:1 ja kindlustas juba koha 2018. aasta MM-finaalturniiril.

"Fellaini ei treeninud eile," rääkis Mourinho pressikonverentsil täna pärastlõunal. "Ta on mulle väga tähtis mängija. Palju tähtsam kui te ette võite kujutada. Tal oli koondises probleem ning siis ta mängis Kreeka vastu. Pärast mängu tundis ta seda uuesti."

Samas ei välistanud portugallasest juhendaja, et Fellaini homme siiski Old Traffordil väljakule jookseb, sest esmaspäevase harjutuskorra tegi belglane ülejäänud Unitedi meeskonnaga täies mahus kaasa.

Kõik teisipäevased Meistrite liiga mängud (algusaeg kell 21.45):

AS Roma - Madridi Atletico

Barcelona - Juventus

Müncheni Bayern - Anderlecht

Benfica - Moskva CSKA

Celtic - PSG

Chelsea - Qarabag

Manchester United - Basel

Olympiakos - Sporting