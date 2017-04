Mourinho leidis lohakale viigimängule süüdlased

Manchester United mängis jalgpalli Euroopa liiga veerandfinaali avamängus Anderlechtiga edu maha ja piirdus 1:1 viigiga. Unitedi peatreener Jose Mourinho süüdistas matši järel ründajaid.

Henrikh Mkhitaryan viis ManU avapoolajal juhtima, kuid 86. minutil päästis Leander Dendoncker kodumeeskonnale viigipunkti. See pealöök oli ühtlasi ainus, mille Anderlecht suutis terve matši jooksul Unitedi meeskonna värava raamidesse lüüa.

"Meil oli palju võimalusi, et mäng ära tappa. Meil olid olukorrad, kontrollisime mängu, aga kui väravaid ei löö, võtad riski," sõnas Mourinho BT Sportile.

"Olime võimaluste realiseerimisel lohakad. Ma arvan, et see on õige sõna. Kaitses olime head - Darmian kindel, Michael Carrick hea. Kaitsjad tegid raske töö ära, aga need, kes pidanuks mängu saatuse otsustama, mitte. Kui ma oleksin täna oma tiimi kaitsemängija, oleksin ründajate peale pahane," lisas Mourinho ja loetles süüdlasi: "Marcus Rashford, Jesse Lingard, Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial. Nende panus oli täna võrdne."