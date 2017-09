Mourinho kritiseeris oma hoolealuseid: mängisime Playstationi jalgpalli

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho kritiseeris pärast Meistrite liiga avavooru 3:0 võitu Baseli üle oma mängijaid, kes näitasid platsil videomängudest tuttavat jalgpalli.

"Pärast teist väravat muutus kõik - lõpetasime tõsise mängimise ja õigete otsuste tegemise. Mängisime jalgpalli, mis on tuttav videomängudest, Playstationi jalgpalli. Mulle ei meeldi see, kõik need tõsted ja trikid. Seadsime end ohtu, lisaks tuleks vastast austada," kritiseeris Mourinho.

Juba 19. minutil vigastada saanud Paul Pogba kohta ütles portugallane napisõnaliselt, et pühapäeval ta Evertoni vastu kindlasti ei mängi.

Unitedi väravad lõid eile Marouane Fellaini, Romelu Lukaku ja Marcus Rashford.