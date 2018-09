Mourinho kritiseeris Meistrite liiga vastase kunstmuruväljakut

33-aastane Valencia, kes on viimastel hooaegadel tõusnud Unitedi põhiparemkaitsjaks, jättis tänavu kaks esimest mängu põlvevigastuse tõttu vahele ning Mourinho ei taha uue trauma hankimisega riskiga.

"Otsustasime Valenciat mängule mitte kaasata, sest tema põlved pole mõeldud kunstmuruväljaku jaoks," sõnas Mourinho pressikonverentsil.

Portugallane lisas, et samas pole matši tulemuse seisukohalt oluline, millisel kattel mängitakse. "Kui me hästi ei mängi, siis ei saa seda kunstmuru kaela ajada. Kui tennisest võrdlust tuua, siis on Šveitsist pärit üks kõigi aegade parimaid mängumehi Roger Federer, kes pole arvatavasti ka õnnelik, kui peab vahel kunstmurul mängima, kuid ta peab seda siiski tegema ja ka võitma," lisas Mourinho.