Mourinho kohtub täna klubiga, mille treeneripingil ta karjääri alguses vaid kolm kuud vastu pidas

Noor Jose Mourinho Benfica treenerina pressikonverentsi andmas. Foto: Kaader Youtube'i videost

Portugali tipptreener Jose Mourinho ja tema praegune tööandja Manchester United mängivad täna Meistrite liigas võõrsil Lissaboni Benficaga. Vähesed mäletavad, et tegu on klubiga, kus karismaatiline juhendaja ka ise väga lühikest aega on viibinud.