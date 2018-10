Mourinho ei karda vallandamist: üritan muuta seda, mis on minu võimuses

Manchester United on kahes viimases Premier League`i mängus piirdunud kõrgliiga uustulnuka Wolverhamptoni vastu viigiga ja kaotanud West Ham Unitedile, mis kukutas nad liigatabelis kümnendaks. Hiljuti langeti välja ka Inglise liigakarika sarjast, kus alistuti esiliigas mängivale Derby Countyle.

Küsimusele, kas ta on oma ametikoha pärast mures, vastas Mourinho kindlalt: "Ei."

Kas Mourinho on pärast viimast kaotust suhelnud Unitedi tegevjuhi Ed Woodwardiga? "See on isiklik küsimus. Mina ei küsi teilt, kellega teie räägite. See on isiklik," vastas Mourinho tõrjuvalt.

Meeskonna madalseisu kohta lisas portugallane: "Näen Unitedi riietusruumis inimesi, kes on väga endast väljas, ja ka neid, kes pole sellise olekuga nagu oleks mängu kaotanud. Aga pärast laupäeva on meil olnud kaks treeningut, kus kõik on toiminud normaalselt. Kõigil on suur töötahe ja isu hästi mängida. Üritan muuta seda, mis on minu võimuses ja teha paremat tööd."