Meistrite liiga suured lahingud algavad taas. Supp peaks olema tummisem, ent suurtest saunaõhtutest ilmselt ei pääse

Lisaks sellele on suure muudatusena segi paisatud ka Eestigi televaatajatele aastate jooksul tuttavaks saanud muster: enam ei hakka mängud sugugi kell 21.45, vaid on ära jaotatud: igal mängupäeval saab kaks mängu avavile kell 19.55, ülejäänud kuus aga kell 22.00. See annab jalgpallisõpradele võimaluse rohkem mänge korraga otsepildis jälgida.

Viimastel hooaegadel on Meistrite liiga alagrupiturniir kippunud olema äärmiselt ettearvatav ja vähemalt grupifaasis üllatustevaene - lisaks vähesele sportlikule põnevusele paneb UEFA-t muretsema mõistagi asjaolu, et vähene põnevus toob kaasa väiksemad telepublikunumbrid ning seeläbi ka väiksema tulubaasi.

Ainuüksi eelmisel hooajal nägime alagrupiturniiril 29 kohtumist, mis lõppes ühe meeskonna vähemalt kolmeväravalise võiduga. Kuna alagrupiturniiril peetakse kokku 96 matši, teeb see protsendiks lausa 30,2. See on selgelt liiga suur näitaja - eriti arvestades, et eelnevatel aastatel oli sedavõrd ühepoolseid mänge 20 ringis. Midagi tuli ette võtta. Võetigi.