Meistrite liiga ja Euroliiga jääb Viasat Sport Balticu kanalisse veel vähemalt kolmeks aastaks

All Media Baltics omandas õigused jalgpalli UEFA Meistrite liiga ja Euroliiga mängude näitamiseks kolmeks järgmiseks hooajaks. Eestikeelsete kommentaaridega otseülekandeid näeb kuni aastani 2022 spordikanalil Viasat Sport Baltic, reklaamivabas voogedastusteenuses Viaplay ja telekanalis TV6.

Lepingu kohaselt on Viasat Sport Balticul, Viaplayl ja TV6-l õigus näidata kõiki UEFA Meistrite liiga matše alates kvalifikatsioonimängudest kuni alagrupiturniiri, play-offide ja finaalini. UEFA Euroopa liiga mõõduvõtte kantakse üle alates alagrupiturniirist.

Spordikanali Viasat Sport Baltic sisujuhi Kalev Kruusi sõnul on UEFA Meistrite liiga kõige ilusam klubijalgpalli turniir maailmas, mille vaatajanumbrid on Eestis olnud läbi aastate kõrged. “See on ka põhjus, miks otsustasime UEFA otseülekannetega jätkata,” selgitas Kruus. “Kui täna on Eesti spordisõprade ootused seotud eelkõige Ragnar Klavani väljavaadetega pääseda oma koduklubi Liverpooli ridades ka UEFA mängudes platsile, siis juba augustis koonduvad kogu Euroopa vutipubliku pilgud Tallinna, kus peetakse UEFA superkarikafinaal Meistrite liiga ja Euroopa liiga valitsevate meistrite vahel. Tänu Viaplay võimalustele saavad Eesti televaatajad kaasa elada kõigile Meistrite liiga matšidele.”