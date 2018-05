Meistrite liiga finaali vilistab vihastele derbidele spetsialiseerunud serblane

Laupäevast UEFA Meistrite liiga finaali Madridi Reali ja Liverpooli vahel vilistab serblane Milorad Mazic, kes ei karda teha kaalukaid otsuseid ja keda raevukad fännid enam ammu verest välja ei vii.

45-aastane Mazic on nimelt karastust saanud Euroopa ühes tulisemas derbimängus Belgradi Crvena zvezda ja FK Partizani vahel, mida ta alates 2008. aastast on teenindanud rekordilised 12 korda.

Mees on lausa nii tuntud ja hinnatud derbimängude spetsialist, et 2015. aastal palkas Egiptuse jalgpalliliit ta vilistama sealset Kairo linnaderbit Al Ahly - Zamalek.

Arvukate Meistrite ja Euroopa liiga mängude kõrval on ta töötanud ka 2014. aasta MM-il ning tegutseb ka sel suvel Venemaal toimuval finaalturniiril. Tema tuntuimaks mänguks on olnud Saksamaa - Portugali MM-i alagrupimäng, kus ta sakslastele juba 12. minutil penalti määras ja Pepe 37. minutil punase kaardiga duširuumi saatis, sest viimane oli peaga koksanud maas lebanud Thomas Müllerit.

Sel hooajal on Mazic ametis olnud neljal Meistrite liiga mängul, sealhulgas alagrupimängudel Barcelona - Juventus ja AS Roma - Madridi Atletico. Serblase CV-s on ka 2017. aasta Konföderatsioonide karikafinaal Saksamaa - Tšiili ja 2016. aasta UEFA Superkarikafinaal Madridi Real ja Sevilla vahel.