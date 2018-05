Meistrite liiga finaal toimub ajal, mil kolm Liverpooli mängijat peaksid päiksetõusust loojanguni paastuma

Liverpooli kaitsja Alberto Moreno mainis hiljuti Hispaania meediale naljaga pooleks, et tunneb Salah'le kaasa. "Ma arvan, et Salah annab endast treeningutel ainult 20 protsenti, sest ta kardab end vigastada. Nüüd, kui ramadaan algab, söön ja joon ma tema eest - seda võin ma teha!" naljatles hispaanlane.

Ramadaan on igal aastal erineval ajal, sõltudes kuufaasist. Igal järgneval aastal algab see kümme päeva varem kui eelmisel. Fakt, et iga 32,58 aasta järel jõuab ramadaan täpselt samasse kohta Gregoriuse kalendris, tagab selle, et kogu maailma moslemid on 32,58 aasta jooksul täpselt sama arvu tunde paastunud.

Madridi Realis on moslemid Prantsuse ründaja Karim Benzema ja Maroko kaitsja Achraf Hakimi. Viimane on Meistrite liigas tänavu osalenud vaid kahes kohtumises.