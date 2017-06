Meistrite liiga finaal tekitab Cardiffis suuri probleeme

Laupäeva, 3. juuni õhtul toimuv UEFA Meistrite liiga finaal on paljudele fännidele aasta tähtsündmus, võõrustajalinn Cardiff näeb suurt jalgpallipidu kui võimalust end tõestada.



Esialgu pole asjad nii hästi siiski sujunud kui korraldajad oleks lootnud. Alates 2015. aastast kui Gareth Bale 'i kodulinnale korraldamisõigus anti, on kodutute arv linnas lausa kahekordistunud. Probleem on muutunud nii suureks, et finaali eelõhtul on kästud tänavatel hulkujatel linnast lahkuda või nad arreteeritakse.



Kohalikud arvavad, et tegevus on inimõiguste vastane ja võimud proovivad probleemi "vaiba alla pühkida". "Politsei tuli minuga rääkima, et ma pean linnast lahkuma ja mind ei lubata tagasi vähemalt neljaks päevaks. Mul pole õrna aimugi mida ma teen, ja kuhu ma lähen," ütles hulkur Vicky Berry.

"Ma mõistan, et hetkel on probleem turvalisusega, aga kodutute väljapeksmine pole õige asi, mida teha," lisas ta.



Terrorismioht on tõsine mure, millega korraldajalinn peab tegelema. Tänavatele on toodud 6000 politseinikku ja tuhandeid vabatahtlikke, kes hoiavad asjade käigul silma peal. Olukord on eriti ärev peale kaks nädalat tagasi toimunud Manchesteri rünnakut, mis on Cardiffist vähem kui 300 kilomeetri kaugusel. Rünnakuohu pärast toimub finaal esmakordselt suletud katuse all.



Kuid linna kõige suuremaks murelapseks on hoopis transport. Eelmine aasta jäi linn häbisse transporditeenustega, kui korraldati ragbi MM'i. Fännid pidid ootama lausa neli tundi, et pääseda rongidele. Nüüd lubas Wales 'i majandusminister Ken Skates, et riik on õppinud oma vigadest ja kohale muretsetakse lisaks tavarongidele ka 21 kiirrongi. Homme õhtuks lubati 15 000 reisijakohta peale rongide ka bussides ja muudes transpordivahendites.



Ka õhuliiklus on linna üks probleemidest, sest paari päevaga lendab Cardiffisse, ja sealt välja, vähemalt 25 000 reisijat. Sellepärast on palutud fännidel kasutada Bristoli ja suuremat Birminghami lennujaama. Ka hotellikohtadest on suur puudus ja soovitatakse proovida leida majutust naaberlinnadesse.