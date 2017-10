Meistrite liiga: Chelsea ja Roma tegid vägeva viigi, Manchester United sai Portugalis napi võidu

Hädasti vajas täna võitu siiani vaid ühe punkti teeninud Madridi Atletico, kes kohtus võõrsil Karabahhiga. Paraku tulevad nad sealt tagasi üsna nukras meeleolus, sest ei suutnud isegi viimased 15 minutit vähemuses mänginud Aserbaidžaani meistrit üle mängida. Lõppseis 0:0.

C-grupi põnevuslahingus avati mänguskoor 11. minutil, kui David Luiz Chelsea juhtima viis. 37. minutil suurendas Eden Hazard kodumeeskonna eduseisu ning 40. minutil lõi Aleksandar Kolarov Roma poolt ühe tagasi. Juhtuma hakkas 64. minutist, kui Edin Džeko esmalt 2:2 viigistas ja kuus minutit hiljem Kolarovi tsenderdusest peaga Roma 3:2 ette viis. Viimane sõna jäi Hazardile, kes oma teise tabamusega Inglise meistrile viigipunkti päästis.

Vaata tipphetki!

Draamat pakkus ka Barcelona lahing Piraeuse Olympiakosega. Kreeka klubi 18. minuti omaväravast pääses Barcelona 1:0 juhtima, kuid 42. minutil sai Gerard Pique käega värava eest teise kollase kaardi ja jättis Kataloonia hiiu varakult vähemusse. 61. minutil skooris otse karistuslöögist Lionel Messi ja juba kolme minuti pärast lõi 3:0 värava Lucas Digne. Olympiakose auvärava eest hoolitses 90. minutil 19-aastane Dimitrios Nikolaou.

Selle grupi teises mängus alistas Torino Juventus 2:1 Lissaboni Sportingu.

Kõik mängud ja tabeliseisud:

Meistrite liiga 18. oktoobril

Kõik skoorid: Anderlecht - PSG 0:4Barcelona - Olympiakos 3:1 (Barcal punane kaart)Bayern - Celtic 3:0Benfica - Manchester United (Benfical punane kaart) 0:1Chelsea - Roma 3:3CSKA - Basel 0:2Juventus - Sporting 2:1

Londonis jääb seis 3:3. Üks punkt mõlemale. Chelsea jääb tabeliliidriks.

Benfica - Manchester United 0:1 (64. minutil Marcus Rashford). Unitedile terendab kolmas järjestikune võit Meistrite liigas. See oli küll huvitav värav. Aitäh, väravajoonetehnoloogia!

Mati Jaeski: .... ja teise värava autor Kolarov andis söödu! Go Roma. Ehki ma Lõuna-Euroopa klubisid ei fänna ja pigem inglaste poolt tavaliselt olen. Aga Chelsea on minu jaoks inglaste vastikuim klubi. Alates sellest, kui rahakotiga kari nn staare platsile toodi ja arvati, et nüüd ollakse maailma valitsejad. Õnneks läks teisiti!

MIS TOIMUB!? Eden Hazard lööb oma tänase teise värava ja viigistab Chelsea jaoks 3:3.

Džeko lööb 70. minutil veel teisegi! Karistuslöögist peaga. Keegi ei suutnud bosnialast markeerida. Chelsea - Roma 2:3! https://twitter.com/TeritorioGame/status/920745706222227456?ref_src=twsrc%5Etfw

Mati Jaeski: Kui rääkida aga hetkel väljakultel olevatest meestest, siis Robben on üks mu lemmikutest aegade algusest olnud. Tõsiselt alahinnatud sportlane kui nt kasvõi Ronaldoga vt võrrelda, keda pahatihti ikka täitsa asjata reklaamnäona esile tõstetakse.

Edin Džeko viigistab Londonis Chelsea - Roma mängu 2:2 (64. minut). Mehel on täna sajas mäng Roma särgis. https://twitter.com/masonmcdonagh/status/920744385368805379?ref_src=twsrc%5Etfw

Arjen Robbenil on käsil karjääri 100. Meistrite liiga mäng. Tema kaasmaalane Clarence Seedorf lõpetas 125 peal. Rekord on Iker Casillase käes (164). Foto: Reuters/Scanpix

Lionel Messil pole vahet, kas Barcelona mängib 11 või 10-kesi. Legendilt 61. minutil 2:0 tabamus! OTSE KARISTUSLÖÖGIST LOOMULIKULT!

Kimmichi ja Bayerni 2:0 polnud ka kõige koledam:

Mati Jaeski: Lukaku osas olen eriarvamusel. 2 mänguga 3 väravat räägivad enda eest. Ja selge on see, et siis on talle ka personaalne tähelepanu kindlustatud. Aga nagu Kane, nii ka tema teeb omad väravad mängust aga mitte Ronaldo kombel penaltitest.

Chelsea teeb 57. minutil esimese vahetuse: David Luiz saadetakse marulise aplausiga puhkama, sisse Pedro Rodriguez.

Müncheni Bayern lööb nurgalöögist 51. minutil Celticule juba 3:0. Mats Hummels kerkib kõige kõrgemale ja saadab palli värava vasakusse nurka.

Nüüd ausõna viimane! Gerard Pique sai oma Meistrite liiga 92 kohtumise esimese punase. Foto: Reuters/Scanpix

Kylian Mbappest midagi... 18-aastane prantslane on löönud teismelisena rohkem Meistrite liiga väravaid (8) kui ükski teine mängija.

Veel faktide maailmast: Eden Hazardi viimasest Meistrite liiga väravast on möödas 952 päeva. 11. märtsil sahistas ta viimati PSG vastu.

Huvitav fakt: Romelu Lukaku sai Benfica - Man Unitedi mängus avapoolajal teha platsil olevatest meestest kõige vähem pallipuuteid. Pole sellele mehele just kergelt alanud Manchesteri ajastu.

Skoorid poolajal: Anderlecht - PSG 0:2 Barcelona - Olympiakos 1:0 (Barca punane kaart)Bayern - Celtic 2:0Benfica - Manchester United 0:0Chelsea - AS Roma 2:1CSKA - Basel 0:1Juventus - Sporting 1:1

Mati Jaeski: Jah, käega jalgpalli ei mängita! Aga ma ei imesta kui varsti jälle võrdne arv mehi väljakul oleks. Ma ei ole kummagi mansa poolt aga sel korral ilmselt siiski rohkem väiksema kasuks loodaks.

Piquel oli käepall:

Barcelona jääb vähemusse! Pique teenib 42. minutil teise kollase, esimese sai 11. minutil. Foto: Reuters

Roma lööb 40. minutil ühe vastu! Seis 2:1 - 40. minutil serblane Aleksandar Kolarov!

Chelsea - Roma 2:0! (37. min Eden Hazard)

Pjanic skooris otse karistuslöögist. Milline maasikas!

Bayern lõi Celticule 2:0 (29. min Kimmich), Juventus viigistas Sportinguga 1:1 (29. min Pjanic). Basel on läinud võõrsil CSKA vastu 1:0 ette. Benfica ja Manchester United kell 21.45 alanud mängudest ainsana nulli peal.

David Luiz saab uuesti kõndida. "Viskas valu aknast välja," pakkus Kalev Kruus.

Londonis on ärevad hetked! Värava autor David Luiz on põlvili murul ja tundub, et vigastatud.

Bayern ei pea ka kaua pusima. Thomas Müller lööb 17. minutil Celticu vastu 1:0. Barcelona pääseb 18. minutil juhtima tänu Olympiakose mehe Nikolaou omaväravale.

Pomm Itaaliast! Juventus - Sporting 0:1 (12. minutil Alex Sandro omavärav)

Chelsea - Roma 1:0 (11. minutil David Luiz). Brasiillase karjääri seitsmes Meistrite liiga värav. Foto: AFP/Scanpix

Tänane esimene värav löödi Belgias! Andrerlecht - PSG 0:1 (3. minutil Kylian Mbappe).

Õhtused mängud on kohe-kohe algamas!

Benfica ja Man United:

Hiljuti Tallinnas käinud Edin Džekoga esindatud AS Roma rivistus: https://twitter.com/OfficialASRoma/status/920715239137730560

Chelsea algkoosseis: https://twitter.com/ChelseaFC/status/920705847302422531

0:0 viik on tõsiasi ning pärast kolmandat vooru leiab Atletico on raskest seisust (2 punkti). Peagi alustavad heitlust Chelsea (6) ja AS Roma (4). Foto: Reuters

Karabahh jäi 75. minutil platsile kümnekesi. Tiksuvad juba üleminutid, aga seis ikka 0:0.

Pealelöökide arv on Atletico kasuks 7:4 (pealelöögid väravale 3:0), pallivaldamisprotsent hetkel 50-50. Nurgalöögid 3:2, karistuslöögid 10:8. Numbrite põhjal ei ütleks, et Atletico hirmsasti domineeriks. Foto: AP/Scanpix

Kell 19 alanud Karabahh - Madridi Atletico on käimas juba 55. minut. Seis on endiselt 0:0.