Meistrite liiga boonused: Liverpooli omanikud koonerdavad, Realil hiiglaslikud preemiad

Inglismaa meedia on kätte saanud preemiasummad, mida üks või teine klubi maksab mängijatele UEFA Meistrite liiga võidu puhul.

Teadupärast on 26. mail Kiievis peetavas finaalis vastamisi Madridi Real ning Ragnar Klavani koduklubi Liverpool FC.

Dailymaili andmetel on Reali boonused mängijatele tervelt kümme korda kopsakamad. Kui Real võidab, laekub iga mängija pangakontole 2 miljonit naelsterlingit ehk meie rahas 2,25 miljonit eurot. Liverpooli mängijatele lubatakse "vaid" 200 000 naela ehk 225 000 eurot. Need on niiöelda üldised kokkulepped, aga usutavasti mitmetel tähtmängijatel lisanduvad veel eraldi boonused.

Maailma üks rikkamaid jalgpalliklubisid Real võib mängijad rahumeeli poputada. Meistrite liiga võidu korral on klubil soolas 70 miljoni naelsterlingi suurune preemia. See summa mängijate ja meeskonna abiliste vahel sisuliselt jagamisele lähebki.