MEISTRITE LIIGA BLOGI | Liverpool ja Madridi Real selgitavad Meistrite liiga võitja. Kas meie mees saab mängu?

Meistrite liiga finaal Kiievis

Gunnar Leheste, Kiiev: Vaata üle mõned tänased Briti ja Hispaania ajalehtede esiküljed! http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/suure-finaali-ootuses-millised-naevad-valja-tanaste-briti-ja-hispaania-ajalehtede-esikuljed?id=82228151

Gunnar Leheste, Kiiev: Aivar Pohlak räägib tänases Eesti Päevalehes oma eredaimast mälestusest seoses Meistrite liiga finaaliga, mida ta on oma silmaga näinud nüüdseks vähemalt tosina jagu. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/pohlak-meistrite-liiga-voit-on-suurim-saavutus-milleni-eesti-jalgpallur-voib-kuundida?id=82218521

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli treeningut jälgis ka klubi legend Steven Gerrard. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1000070917853151232

eid_159f6be4417a8f: "Mingit loogikat pole mõtet treeningmängu meeskondade koosseisust muidugi otsida. Klavani tiimis (ilma vestideta) on küll põhimehi rohkem, kuid näiteks Salah on vestiga meeskonnas. Keegi ju ei arva, et egiptlane homme pingilt alustab? " Loogika on selles, et Salah saaks võimalikult tugeva kaitse vastu harjutada.

Gunnar Leheste, Kiiev: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=215305

Gunnar Leheste, Kiiev: Real Madridi kord on trenni teha. Ronaldo saabus väljakule viimasena.

Gunnar Leheste, Kiiev: Zidane nendest mängijatest, kes peavad homme pingile jääma: "Ma pean paratamatult tegema valiku. Meil on kõik head mängijad ning paljud neist peavad jääma pingile. Me peame mõtlema, mis on meeskonnale parim. Mängija võib olla pettunud, aga kui mäng algab, on ta osa sellest meeskonnast."

Gunnar Leheste, Kiiev: Zidane: "Arvan, et olin Jürgen Kloppist parem mängija, aga ega temagi kehv polnud. Austan teda väga. See, mis ta jalgpallis on saavutanud, on fenomenaalne. Ma ei saa teile öelda, kas me oleme sarnased või erinevad, sest iga treener on erinev."

Gunnar Leheste, Kiiev: Zidane: "Inimesed võivad öelda, mida tahavad. Me ei ole favoriidid. Liverpool pole favoriit. Võimalused on 50-50, nagu iga finaali puhul. Peame tegema suurepärase mängu, et see võita. Me ei tunne end riietusruumis soosikutena."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus Zidane'ile Ronaldo kohta: "Ütlesite hiljuti, et Ronaldo on homseks 115 % valmis. Jääte oma sõnade juurde?"Vastus. "Tal läheb hästi. Kui ta annab endast ka 114 protsenti, on ka hästi. Täna on meie viimane treening, homme hooaja viimane matš. Peab silmas pidama, et Ronaldo ainult selliste mängude nimel elabki."

Gunnar Leheste, Kiiev: Ramosel paluti hinnata, milline finaal talle seni kõige eredamalt meelde on jäänud. Hispaanlane keeldus sellest võimalusest viisakalt. "Teeme igal aastal restardi ning läheme homsele vastu, nagu oleks see meie esimene Meistrite liiga finaal. Meile ei meeldi vanu aegu meenutada ja heietada, võime seda pärast homset teha."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus: Klopp ütles, et Real töötab sama hästi kui Šveitsi kell. Kuidas kommenteerite?Ramos: "Vastase kiitmine on kõige levinum uinutamise viis. Võin seega öelda, et homme on väljakul kaks Šveitsi kella. Üritame keskenduda tähtsatele asjadele, tiitlit kaitsta ja ihaldatud karikaga koju minna."

Gunnar Leheste, Kiiev: Hetk Liverpooli pressikonverentsilt, mis saali naerust rõkkama pani: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1000045931692216320

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus mõlemale mängijale: olete oma karjääris võitnud kõik võimaliku. Mis teid homse finaali eel veel motiveerib? Ramos: "See on lihtne küsimus. Kui leiad end olevat silmitsi sellise võimalusega, oled nagunii motiveeritud. Meil on veel edunälga. Privileeg on olla taas finalis. Tahame teha ajalugu."Marcelo: "Sergio ütles kõik ära. Meie motivatsioon on iga hommik ärgata, mängida head jalgpalli ja võita kõik sarjad, kus me osaleme.

Gunnar Leheste, Kiiev: Millist mängu ootate? Marcelo: "Mõlemad võivad olla väga kaitsvad, aga samas ka tugevalt rünnata. Oleme kõigeks valmis. Finaalis võib kõike juhtuma. Peame ootama, kuidas mäng käima läheb. Kindlasti tuleb ilus mäng."

Gunnar Leheste, Kiiev: Staarid on kohal ja etendus võib alata! Huvi Reali meeste vastu on ajakirjanike poolt tuntavalt suurem. Ajakirjanikud on valmis kasvõi kolleegidele sülle istuma, et pressikonverentsist osa saada.

Gunnar Leheste, Kiiev: Kohe võtavad pressikonverentsi laua taga istet Sergio Ramos, Marcelo ja Zinedine Zidane.

Gunnar Leheste, Kiiev: Blogi sellega siiski veel ei lõppe. Veerand tunni pärast on algamas Madridi Reali pressikonverents, mille me samuti jooksvalt teieni toome.

Gunnar Leheste, Kiiev: Kõik mehed tegid trenni täismahus kaasa, kedagi eraldi palli toksimas küll ei märganud. Seega võib eeldada, et algkoosseisus homme suuri üllatusi ei tule. Klavan peaks kõigi eelduste kohaselt olema Lovrenile ja Van Dijkile esimene varumees.

Gunnar Leheste, Kiiev: Nüüd seab temagi sammud riietusruumi poole. Tervet tundi Liverpool trenniajast ära ei kasutanudki. Vähemalt 7 minutit jäi varuks.

Gunnar Leheste, Kiiev: Klavan on viimane mees, kes abitreeneriga väljakule söötu lükkama on jäänud. Kõik teised on juba riietusruumi läinud.

Gunnar Leheste, Kiiev: Klavan sai ka Salah'd ennast kimbutada. Mänguaeg ongi läbi. Väravaid kokku ei löönud, aga tundub, et ilma vestideta meeste seljatagune sahises tihedamini.

Gunnar Leheste, Kiiev:

Gunnar Leheste, Kiiev: Mingit loogikat pole mõtet treeningmängu meeskondade koosseisust muidugi otsida. Klavani tiimis (ilma vestideta) on küll põhimehi rohkem, kuid näiteks Salah on vestiga meeskonnas. Keegi ju ei arva, et egiptlane homme pingilt alustab?

Gunnar Leheste, Kiiev: Tundub, et lõpuks läheb trenn huvitavaks. Ühele väljakupoolele on aetud kaks väravat ja treenerid jagavad veste välja. Ehk teisisõnu: läheb mänguks!

Gunnar Leheste, Kiiev: Viimased kümme minutit on postide vahel ainult söötmist harjutatud. Väravavahtidelgi on käsil "pika söödu trenn".

Gunnar Leheste, Kiiev: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=215299

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp kutsus mängijad kõigepealt väiksele briifingule ning saatis nad siis keskringi soojendust tegema.

Gunnar Leheste, Kiiev:

Gunnar Leheste, Kiiev: Fotograafid ja telekaamerad on Liverpooli treeninguks valmis. Just saabusid ka mängijad väljakule.

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp kordas mitu korda, et igasugustel võrdlustel Real Madridi ja Liverpoolil pole suuremat mõtet. Nii või naa selgub parim meeskond väljakul. "Finaali võitmiseks vajab iga meeskond veidi õnne. See kehtib ka homme meie kohta. Me ei võrdle asju, mida neil on ja meil pole. Oleme oma tööriistadega igati rahul."

Gunnar Leheste, Kiiev: Pressikonverentsi lõpus tuletas klubi pressiesindaja meelde, et kohe algab treening, mis on täies mahus meediale avatud. Klopp segas vahele: "... mis ei olnud muide minu idee!"

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp: "See pole üldse tähtis. Ükski treener pole sellistest asjadest huvitatud. Messi ja Ronaldo väärivad kogu seda kiitust, mis neile osaks on saanud, sest nad on järjepidevalt sellisel tasemel mänginud. Salah on tõestanud, et tal on tohutu potentsiaal. Järgmised paar aastat näitavad, kas ta suudab seda järjepidevalt teha."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus: kuidas Reali finaalide mängimise kogemus homme rolli võib mängida? Klopp: "Kogemus mängib kindlasti suurt rolli. Real tuleb kindlasti enesekindlamalt peale kui meie. Meil on olnud aega kaks nädalat mänguks valmistuda. Pärast põhjalikku vastase analüüsi on selge, et nad on tugev meeskond, aga nad pole veel meie vastu mänginud. Liverpooli DNA-sse on kirjutatud, et me oleme võimelised korda saatma suuri asju. Oleme juba saavutanud suurepäraseid tulemusi kodus ja võõrsil. Kogemus on küll suur eelis, aga see ei aita neid kogu mäng. Taktikalised valikud loevad ka midagi."

Gunnar Leheste, Kiiev: Jürgen Klopp (erinevustest tänase ja viie aasta taguse finaali vahel): "Meistrite liiga finaal on suur asi. Peatreenerina tuleb sul palju asju ettevalmistuses teha. Nii treeningus kui ka enda püüdlustel rahulikuks jääda. Peatreenerile on see päris raske aeg, võibolla mõnele isegi "üks kord elus" kogemus. Me mängisime fantastilise mängu. Pärast mängu teadsin, et tahan sellist võimalust veel. Täna olen siin, sest mu poisid andsid selle võimaluse. Olen väga õnnelik, et see grupp on uskumatult kõvasti pingutanud, et siin olla. Olen nende üle uhke. Mängigem nüüd jalgpalli!"

Gunnar Leheste, Kiiev: Kuidas eelmisel aastal Euroopa liiga karikata jäämine klubile mõjus?Henderson: "Eelmine hooaeg oli keeruline. Usun, et eelmisel hooajal Euroopa liiga karikata võitmine andis meile hea kogemuse. Oleme kindlasti õiges suunas edasi läinud. Loodetavasti hakkame homsest alates jälle tiitleid võtma."

Gunnar Leheste, Kiiev: Henderson: "Fännid mängivad suurt rolli selles, et me nii kaugele oleme jõudnud. Loodetavasti loovad nad Anfieldi suguse atmosfääri, sest see on meid siiani palju aidanud."

Gunnar Leheste, Kiiev: Paljud on rääkinud, millist mõju sa Liverpoolile oled avaldanud, aga millist mõju Liverpool sulle on avaldanud?Van Dijk: "Suurt ilmselgelt. Esimesest päevast alates on kõik Liverpooli inimesed mind hästi vastu võtnud. Liverpool on minu meeskond ja Anfield on minu kodu. Mulle meeldib selle klubi eest mängida. Oleme Meistrite liiga finaalis ning oleme tõestanud, et väärime seda."

Gunnar Leheste, Kiiev: Viimases mängus lasite AS Roma väga lähedale. Real on tuntud kui viimaste minutite väravate lööja. Kas te peate midagi selles osas eriliselt silmas pidama?Henderson: "Kõike võib juhtuda, eriti Meistirte liiga finaalis. Peame kõigeks valmis olema. Real Madrid on fantastiline meeskond, aga me peame uskuma, et seda oleme ka meie. Usun, et suudame neile kindlasti haiget teha."

Gunnar Leheste, Kiiev: Kas 2005. aasta finaali vaatamine (Liverpool tuli Milani vastu 0:3 kaotusseisust väja) võiks mängijatele lisa motivatsiooni anda?Van Dijk: "Ma arvan, et meil ei ole seda vaja. Kõik ootavad seda niigi. Oleme teinud suurepärase karjääri, kui oleme siia punkti jõudnud. Teeme endast kõik oleneva, et mäng lõppeks õige tulemusega."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus: kuidas kommenteerite Liverpooli fännide lendude tühistamisi?Henderson: "Alati pettumust valmistav. Neil on ilmselt keeruline nüüd kõik korda ajada. Meil on neist kahju. Loodetavasti nad leiavad mingi alternatiivi, aga kui mitte, siis toetavad meid Liverpoolist." Klopp: "Tean, et klubi töötab palehigis, et sellele lahendus leida. Teeme kõik, et kõik oma fännid Kiievisse tuua."

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp, Henderson ja Van Dijk võtavad laua taga istet.

Gunnar Leheste, Kiiev: Paarisajakohaline pressikonverentsi ruum tuleb pilgeni ajakirjanikke täis. Kuna kokku väljastati akrediteeringud umbes 550 inimesele, lastakse saali vaid need, kellel on pressikonverentsiks eraldi pilet. Delfil ja Eesti Päevalehel õnnestus see saada, kuid ukse taga on pikk järjekord inimestest, kes nii õnnelikud polnud ning pääsevad viimasel hetkel sisse vaid vabade kohtade olemasolul. Ajakirjanikele väljastatakse ka kõrvaklappe, kuhu tuleb sünkroontõlge inglise, hispaania ja ukraina keeles. Liverpooli pressikonverentsil pole meil seda vaja, hiljem aga küll, sest Reali esindajatel lastakse ilmselt kõneleda oma emakeeles.

