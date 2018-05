MEISTRITE LIIGA BLOGI | Klavan ja teised Liverpooli ässad kogunesid Kiievi olümpiastaadionile treeningule

Delfi ja Eesti Päevaleht on Ukraina pealinnas kohapeal ning toob uudised staadionilt lugejateni otseblogi vahendusel.

Kell 17.15 astuvad ajakirjanike ette peatreener Jürgen Klopp koos mängijate Virgil van Dijki ja Jordan Hendersoniga. Tunniajane treening (meediale avatud) on Inglise klubil planeeritud kella 18-st 19-ni.

Kell 19.15 algab Reali pressikonverents juhendaja Zinedine Zidane'i ning mängijate Sergio Ramose ja Marcelo osalusel. Reali tähed teevad olümpiastaadionil trenni alates kella 20-st.

Meistrite liiga finaal Kiievis

Gunnar Leheste, Kiiev: Tundub, et lõpuks läheb trenn huvitavaks. Ühele väljakupoolele on aetud kaks väravat ja treenerid jagavad veste välja. Ehk teisisõnu: läheb mänguks!

Gunnar Leheste, Kiiev: Viimased kümme minutit on postide vahel ainult söötmist harjutatud. Väravavahtidelgi on käsil "pika söödu trenn".

Gunnar Leheste, Kiiev: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=215299

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp kutsus mängijad kõigepealt väiksele briifingule ning saatis nad siis keskringi soojendust tegema.

Gunnar Leheste, Kiiev:

Gunnar Leheste, Kiiev: Fotograafid ja telekaamerad on Liverpooli treeninguks valmis. Just saabusid ka mängijad väljakule.

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp kordas mitu korda, et igasugustel võrdlustel Real Madridi ja Liverpoolil pole suuremat mõtet. Nii või naa selgub parim meeskond väljakul. "Finaali võitmiseks vajab iga meeskond veidi õnne. See kehtib ka homme meie kohta. Me ei võrdle asju, mida neil on ja meil pole. Oleme oma tööriistadega igati rahul."

Gunnar Leheste, Kiiev: Pressikonverentsi lõpus tuletas klubi pressiesindaja meelde, et kohe algab treening, mis on täies mahus meediale avatud. Klopp segas vahele: "... mis ei olnud muide minu idee!"

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp: "See pole üldse tähtis. Ükski treener pole sellistest asjadest huvitatud. Messi ja Ronaldo väärivad kogu seda kiitust, mis neile osaks on saanud, sest nad on järjepidevalt sellisel tasemel mänginud. Salah on tõestanud, et tal on tohutu potentsiaal. Järgmised paar aastat näitavad, kas ta suudab seda järjepidevalt teha."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus: kuidas Reali finaalide mängimise kogemus homme rolli võib mängida? Klopp: "Kogemus mängib kindlasti suurt rolli. Real tuleb kindlasti enesekindlamalt peale kui meie. Meil on olnud aega kaks nädalat mänguks valmistuda. Pärast põhjalikku vastase analüüsi on selge, et nad on tugev meeskond, aga nad pole veel meie vastu mänginud. Liverpooli DNA-sse on kirjutatud, et me oleme võimelised korda saatma suuri asju. Oleme juba saavutanud suurepäraseid tulemusi kodus ja võõrsil. Kogemus on küll suur eelis, aga see ei aita neid kogu mäng. Taktikalised valikud loevad ka midagi."

Gunnar Leheste, Kiiev: Jürgen Klopp (erinevustest tänase ja viie aasta taguse finaali vahel): "Meistrite liiga finaal on suur asi. Peatreenerina tuleb sul palju asju ettevalmistuses teha. Nii treeningus kui ka enda püüdlustel rahulikuks jääda. Peatreenerile on see päris raske aeg, võibolla mõnele isegi "üks kord elus" kogemus. Me mängisime fantastilise mängu. Pärast mängu teadsin, et tahan sellist võimalust veel. Täna olen siin, sest mu poisid andsid selle võimaluse. Olen väga õnnelik, et see grupp on uskumatult kõvasti pingutanud, et siin olla. Olen nende üle uhke. Mängigem nüüd jalgpalli!"

Gunnar Leheste, Kiiev: Kuidas eelmisel aastal Euroopa liiga karikata jäämine klubile mõjus?Henderson: "Eelmine hooaeg oli keeruline. Usun, et eelmisel hooajal Euroopa liiga karikata võitmine andis meile hea kogemuse. Oleme kindlasti õiges suunas edasi läinud. Loodetavasti hakkame homsest alates jälle tiitleid võtma."

Gunnar Leheste, Kiiev: Henderson: "Fännid mängivad suurt rolli selles, et me nii kaugele oleme jõudnud. Loodetavasti loovad nad Anfieldi suguse atmosfääri, sest see on meid siiani palju aidanud."

Gunnar Leheste, Kiiev: Paljud on rääkinud, millist mõju sa Liverpoolile oled avaldanud, aga millist mõju Liverpool sulle on avaldanud?Van Dijk: "Suurt ilmselgelt. Esimesest päevast alates on kõik Liverpooli inimesed mind hästi vastu võtnud. Liverpool on minu meeskond ja Anfield on minu kodu. Mulle meeldib selle klubi eest mängida. Oleme Meistrite liiga finaalis ning oleme tõestanud, et väärime seda."

Gunnar Leheste, Kiiev: Viimases mängus lasite AS Roma väga lähedale. Real on tuntud kui viimaste minutite väravate lööja. Kas te peate midagi selles osas eriliselt silmas pidama?Henderson: "Kõike võib juhtuda, eriti Meistirte liiga finaalis. Peame kõigeks valmis olema. Real Madrid on fantastiline meeskond, aga me peame uskuma, et seda oleme ka meie. Usun, et suudame neile kindlasti haiget teha."

Gunnar Leheste, Kiiev: Kas 2005. aasta finaali vaatamine (Liverpool tuli Milani vastu 0:3 kaotusseisust väja) võiks mängijatele lisa motivatsiooni anda?Van Dijk: "Ma arvan, et meil ei ole seda vaja. Kõik ootavad seda niigi. Oleme teinud suurepärase karjääri, kui oleme siia punkti jõudnud. Teeme endast kõik oleneva, et mäng lõppeks õige tulemusega."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus: kuidas kommenteerite Liverpooli fännide lendude tühistamisi?Henderson: "Alati pettumust valmistav. Neil on ilmselt keeruline nüüd kõik korda ajada. Meil on neist kahju. Loodetavasti nad leiavad mingi alternatiivi, aga kui mitte, siis toetavad meid Liverpoolist." Klopp: "Tean, et klubi töötab palehigis, et sellele lahendus leida. Teeme kõik, et kõik oma fännid Kiievisse tuua."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus: kuidas kommenteerite Liverpooli fännide lendude tühistamisi?Henderson: "Alati pettumust valmistav. Neil on ilmselt keeruline nüüd kõik korda ajada. Meil on neist kahju. Loodetavasti nad leiavad mingi alternatiivi, aga kui mitte, siis toetavad meid Liverpoolist." Klopp: "Tean, et klubi töötab palehigis, et sellele lahendus leida. Teeme kõik, et kõik oma fännid Kiievisse tuua."

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp, Henderson ja Van Dijk võtavad laua taga istet.

Gunnar Leheste, Kiiev: Paarisajakohaline pressikonverentsi ruum tuleb pilgeni ajakirjanikke täis. Kuna kokku väljastati akrediteeringud umbes 550 inimesele, lastakse saali vaid need, kellel on pressikonverentsiks eraldi pilet. Delfil ja Eesti Päevalehel õnnestus see saada, kuid ukse taga on pikk järjekord inimestest, kes nii õnnelikud polnud ning pääsevad viimasel hetkel sisse vaid vabade kohtade olemasolul. Ajakirjanikele väljastatakse ka kõrvaklappe, kuhu tuleb sünkroontõlge inglise, hispaania ja ukraina keeles. Liverpooli pressikonverentsil pole meil seda vaja, hiljem aga küll, sest Reali esindajatel lastakse ilmselt kõneleda oma emakeeles.

Gunnar Leheste, Kiiev: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/klavani-endine-klubikaaslane-elan-talle-vaga-kaasa-norrast-ei-joua-just-paljud-meistrite-liiga-finaali?id=82224097

Gunnar Leheste, Kiiev: Sellist asja, et teed hotelli ümber väikse jalutuskäigu, ei saa Reali mängijad endale neil päevil lubada. Igale poole minnakse kambakesi koos ja bussiga. Niimoodi mindi end sirutama neli tundi tagasi. https://twitter.com/realmadrid/status/999944853277544449

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli füsioterapeut Ruben Pons avaldas Hispaania raadiole, et sügavalt usklik Mohamed Salah teeb täna ja homme paastumises pausi. "Meie toitumisnõustaja tegi Marbellas talle eraldi tööplaani. Reedel ja mängupäeval ta ei paastu, seega ramadaani mõju ei tohiks olla väga suur." (Foto: AP/Scanpix)

Gunnar Leheste, Kiiev: Madis Veltmani värsked fotod staadionist: https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=215291

Gunnar Leheste, Kiiev: Pressikonverentsi on võimalik otse jälgida Youtube'i vahendusel: https://www.youtube.com/watch?v=QYbch0bljC8

Gunnar Leheste, Kiiev: Reali meeskonna saabumine Kiievi hotelli: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/reutersi-video-sajad-fannid-tervitasid-ohtupimeduses-kiievi-hotelli-saabunud-madridi-reali-staare?id=82216801

Gunnar Leheste, Kiiev: Inetu vahejuhtum, mis loodetavasti sel nädalal enam ei kordu: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/huligaanid-rundasid-kiievi-restoranis-liverpooli-fanne?id=82216659

Gunnar Leheste, Kiiev: Meeleolud Kiievi fännitsoonis neljapäeval: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/delfi-video-kiievist-kui-platsil-vastu-ei-saa-siis-tribuunil-laulame-nad-ikka-ule?id=82213243

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli fännid Ragnar Klavanist: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/delfi-video-kiievist-liverpooli-fannid-ragnar-klavanist-ta-laheb-jarjest-paremaks-ega-eksi-nii-palju-kui-lovren?id=82217767