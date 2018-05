MEISTRITE LIIGA BLOGI | Kes ostaks Liverpoolile uue väravavahi? Andestamatud prohmakad viisid Reali kolmandat aastat järjest tiitlini

Meistrite liiga finaal Kiievis

Raul Ojassaar: Liverpooli mehed saavad hõbemedalid kaela, nende seas ka Klavan. Enamik neist võtab metallitüki kohe kaelast ära, aukohale see ilmselt kodus ei rända.

Gunnar Leheste, Kiiev: Läbi, läbi, läbi! Karikas rändab Madridi, Klavan saab kaela hõbemedali.

Gunnar Leheste, Kiiev: Fänn väljakul! Ronaldo ühmab käega, temalt võeti väravaolukord ära!

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli fännid laulavad omadele lohutuseks ikka "You'll never walk alone"

Gunnar Leheste, Kiiev: Sama hästi võiks kohtumise ka kohe lõppenuks vilistada. Sellest supist, mille Karius neile suures osas keetis, Liverpool enam välja ei siple.

Gunnar Leheste, Kiiev: Kohtunik lisab mängule kolm minutit.

Gunnar Leheste, Kiiev: Gareth Bale on esimene mees, kes vahetusest sekkudes finaalis kaks väravat lööb. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1000474509365907457

Gunnar Leheste, Kiiev: Benzema lahkub väljakult, (ründav) poolkaitsja Asensio tuleb sisse. Zidane teeb natuke kaitsvamaks oma mängupilti.

Gunnar Leheste, Kiiev: Bale noolis kiirrünnakul ka kolmandat, aga Lovren suutis palli nurgalöögiks lükata. Palju õnne, Real on 13-kordne Meistrite liiga võitja!

Gunnar Leheste, Kiiev: Kauglöök umbes 30 meetri pealt. Karius üritab tõrjuda, aga see pomm libiseb üle ta sõrmede sisse.

Raul Ojassaar: Noh, kes siis suvel Liverpooli uueks väravavahiks tuuakse?

Gunnar Leheste, Kiiev: 3-1! Gareth Bale lööb teise!

Gunnar Leheste, Kiiev: Reali mängijad kiigutavad juba palli nii, nagu ise tahavad. Liverpoolil on mahlad väljas. Vastane peab ikka väga suure lollusega hakkama saama, et Liverpool veel mängu tagasi tuleks. Aga äkki kohe vahetusest sekkuv Emre Can osutub päästeingliks?

Gunnar Leheste, Kiiev: Klavanit pole nüüd enam ammu sooja saadetud tegema. Sellisest seisust pole tal lootuski mängu sekkuda.

Gunnar Leheste, Kiiev: 74. minut: Ronaldo eksib sellise koha pealt! Realil oli rünnakul selge ülekaal tekkinud, aga Ronaldo jäi palli liiga kaua jalale sättima. Vahepeal olukorrast juba täiesti välja mängitud Robertson jõuab jala vahele panna ja Realile nurgalöögi tekitada.

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp vehib kätega, et kiiremini oleks vaja pall üle viia. Pool minutit toksitakse oma väljakupoolel, enne kui midagi juhtuma hakkab.

Gunnar Leheste, Kiiev: Sellele järgnenud nurgalöögi püüdis Navas probleemideta käte vahele.

Gunnar Leheste, Kiiev: 70. minut: Mane lööb 18 meetri pealt madalalt vasakusse posti!

Raul Ojassaar: Finaali vääriline värav. Sellisest tabamusest kaotada... Liverpooli meestel poleks midagi kobiseda. Finaalide aegade ilusaim värav? Zidane ise ilmselt on kandidaat number kaks...

Gunnar Leheste, Kiiev: Tsenderdus/väravaasööt Marcelolt. Pool väravat talle, aga see löök oli ikka ulme!

Gunnar Leheste, Kiiev: Bale lööb esimesest puutest käärlöögist värava! 2-1! Uskumatu!

Gunnar Leheste, Kiiev: 61. minut: Kariuse tõrje päästab Liverpooli teistest väravast. Isco sai kuue meetri pealt löögile.

Gunnar Leheste, Kiiev: Isco, kes äsja väravale lähedal oli, peabki nüüd Bale'ile väljakul ruumi tegema.

Gunnar Leheste, Kiiev: Gareth Bale on mängu tulemas. Kohtuniku tabloo näitab, et Isco asemele.

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli mängijatel tuli kohe nagu uus elu sisse! Kogu aeg on Reali palliga meestel pressing peal. Vahepeal võeti väga iisilt peale.

Raul Ojassaar: Ja kes andis ülitähtsa väravasöödu? Ikka Liverpooli fännide sagedane mõnitusobjekt Dejan Lovren!

Gunnar Leheste, Kiiev: Sadio Mane lükkab karistuslöögist Lovreni pea peale kukkunud ja sealt värava ette tulnud palli väravasse! Liverpooli fännidel on tossutajad väljas. Nüüd läheb alles mänguks!

Gunnar Leheste, Kiiev: 1-1!

Gunnar Leheste, Kiiev: Karius mitte ei eksinud lahtiviskel, vaid lihtsalt Benzema jalg oli kohe vastas, kui sakslane palli lahti veeretas.

Gunnar Leheste, Kiiev: Karius üritab kohtunikele väita, et see värav ei tohiks lugeda. Klopp lihtsalt seisab kivinäoga.

Gunnar Leheste, Kiiev: Oi milline värav.... Karius eksib lahtiviskel ja Benzema ees on tühi värav. Võta pall ja lükka lihtsalt sisse!

Gunnar Leheste, Kiiev: Isco hoiab peast kinni. Kuidas see sisse ei läinud? Värav oli praktiliselt tühi.

Gunnar Leheste, Kiiev: Pall käib Liverpooli latis aga väravasse ei lähe!

Gunnar Leheste, Kiiev: Õnneks mitte. Pikkade juustega paksem tüüp oli.

Raul Ojassaar: Ega mitte ometi meie Madis?

Gunnar Leheste, Kiiev: Klavan peab nüüd platsilt ära tulema, sest põhimehed on valmis teist poolaega alustama.

Gunnar Leheste, Kiiev: Päris imelik vaatepilt: fotograaf üritas väljakule joosta! Kaks korda! Turvad said mehel natist kinni ja viisid ta koridori. Teine versioon: tegu oli fänniga, kel õnnestus endae kuidagi fotovest hankida.

Gunnar Leheste, Kiiev: Niimoodi kõlab Liverpooli võimas hümn, kui seda fännide keskelt kuulata. https://twitter.com/LivEchoLFC/status/1000447002197536768

Raul Ojassaar: Väga kõnekas statistika. Liverpooli kõik üheksa pealelööki tulid ajal, mil Salah oli väljakul.https://twitter.com/OptaJoe/status/1000461611985858560

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli vahetusmehed, sealjuures Klavan saadeti eriti varakult riietusruumist välja. Abitreener liitus nendega sööduharjutustel. Kas Klopp tahab kohe mängu alguses mingeid muudatusi teha? Ei tahaks hästi uskuda, kaks vahetust on ainult järel, aga mänguaega veel oi kui palju.

Gunnar Leheste, Kiiev: Esimese poolaja statistika:

Raul Ojassaar: Täielik pettumus ju! Mitte ühtegi väravat!

Gunnar Leheste, Kiiev: Sellega on esimene pooaeg lõppenud.

Gunnar Leheste, Kiiev: Benzema põrutab kaugelt ja madalalt peale, pall läheb vaid meetri jagu väravast mööda.

Gunnar Leheste, Kiiev: Kaks meest jälle murul pikali. Firmino ja kuldsetes putsades Casemiro olid peadpidi kokku põrganud.

Raul Ojassaar: Kolm lisaminutit avapoolajale, Salah' ja Carvajali vigastuste tõttu.

Raul Ojassaar: 43. minut: Isco suurepärane tsenderdus leiab väravaesisel Ronaldo, kelle pealöögi suudab Karius fantastiliselt tõrjuda, tagasipõrkunud palli virutab Benzema väravasse - aga tõuseb suluseisulipp ning tabamus ei loe!

Raul Ojassaar: REAL LÖÖB VÄRAVA, AGA SULUSEISUST!

Raul Ojassaar: Vigastuspausid rahustasid mängutempo maha. Real kiigutab rahulikult palli.

Gunnar Leheste, Kiiev: 39. minut: Modric teenib esimese nurgalöögi ka Realile.

Gunnar Leheste, Kiiev: Carvajali asemele tuleb mängu Nacho. Carvajal jalutab samal ajal väljaku ääres meedikute toel pingi poole ja valab ikka pisaraid.

Gunnar Leheste, Kiiev: Carvajal on kõhuli murul ja nutab lahinal. Järgmine vigastatu? Mis toimub!? Kordused näitavad, kuidas Robertson teda selga lükkab. Aga midagi nii hullu see nüüd ka ei paistnud.

Gunnar Leheste, Kiiev: Mane on toodud Salahi asemele paremale äärele, Lallana hõivas vasaku tiiva.

Raul Ojassaar: Ei ole hullu midagi. Portugali koondis suutis ka ilma Ronaldota EM-i finaali võita.

Gunnar Leheste, Kiiev: Salah lahkus ja Real hakkas kohe palju kindlamalt ründama. Liverpooli mängijad ilmselt ise ka alles seedivad, kuidas see küll juhtus.

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli fännid veel uskusid, et Salah lööb täna värava. Nüüd hoiab kogu tribüün nagu üks mees peast kinni. Lallana vahetab egiptlase välja. Otse riietusruumi minek.

Gunnar Leheste, Kiiev: 28. minut: Mane teenib Liverpoolile teise nurgalöögi. Vähemalt kolm korda on ta täna vasakul äärel üksi läbimurdeid teinud. Isegi kahe mehega ei suudeta teda korralikult peatada.

Gunnar Leheste, Kiiev: Salah on pikali ja nutab! Kõik!

Gunnar Leheste, Kiiev: Salah aetakse siiski püsti ja Liverpooli fännid aplodeerivad. Hoiab küll õlast kinni, aga jätkab. Tema kaotamine oleks meeskonnale ikka jõhker pauk olnud!

Raul Ojassaar: Kordused näitasid, et õlg võis seal päris valusasti kas või korraks liigesest välja käia. Halvad uudised Liverpoolile.

Gunnar Leheste, Kiiev: 26. minut: Ramos ja Salah põrkavad valusalt kokku, egiptlane vajab tohterdamist.

Gunnar Leheste, Kiiev: Klavan ja Lallana teevad sooja. Ilmselt ei suutnud enam istudes mängu vaadata.

Raul Ojassaar: Poolfinaalides päris halvasti esinenud Keylor Navas näitab selles olukorras küll, et ta on tõelisel maailmatasemel mees. Sellist lööki püüda... Vau!

Gunnar Leheste, Kiiev: 23. minut: Alexander-Arnold teeb tänase õhtu ohtlikuima pealelöögi. Vahetult enne teda oli palli Reali kaitsjate jalgadesse peksnud penaltipunkti juurest Firmino. Midagi pole öelda, Liverpooli mehed lükkavad seda söötu siiani kordades enesekindlamalt.

Raul Ojassaar: Suurt finaali jälgib teiste seas ka Ott Tänak.https://twitter.com/OttTanak/status/1000451089366441985

Gunnar Leheste, Kiiev: Van Dijk sai peaga löögile, aga suunata mitte. Pall lendas meetreid üle värava.

Gunnar Leheste, Kiiev: 18. minut: Reali mehed teevad arusaamatu tagasisöödu ja kingivad Liverpoolile mängu esimese nurgalöögi. Täielik segadus oli valgetes särkides poistel.

Gunnar Leheste, Kiiev: 16. minut: Real karistab Liverpooli valesöödu ära ja teeb oma tänase õhtu ohtlikuima kiirrünnaku, mis lõpeb Ronaldo löögiga üle värava.

Gunnar Leheste, Kiiev: 14. minut: ärevad hetked Reali värava ees. Firmino ja Salah üritasid löögile pääseda, aga kaitsjad olid tihedalt vastas. Navas teeb lõpuks otsustava tõrje ja peksab palli ohtlikust tsoonist eemale.

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli fännid muutuvad rahutuks, kui nende mehed pole ammu palli puutuda saanud. Reali rünnakuid (õigemini rünnakuüritusi) saadab metsik vilekoor.

Gunnar Leheste, Kiiev: 11. minut: Marcelo kõmmutab kaugelt peale, aga lootusetu üritus, no nii mööda! See näitab nii mõndagi, kui vasakkaitsja on sunnitud meeskonna esimese pealelöögi tegema.

Gunnar Leheste, Kiiev: Kiidame Madise kohavalikut! Meie mees paistab tõesti hästi kätte.

Gunnar Leheste, Kiiev: 8. minut: Keylor Navas peab esimest korda tõsiselt sekkuma ning Salahi ja Alexander-Arnoldi jala eest palli ära noppima. Harjumatu on Reali nii sügaval kaitses istumas näha.

Gunnar Leheste, Kiiev: Real on hädas palli rünnakule viimisega. Kõik liinid on täiesti kinni.

Gunnar Leheste, Kiiev: 5. minut: karistuslöök Liverpoolile trahvikasti nurgast. Salah teenis välja. Milner mängib palli lühidalt lahti, Salah üritab peale kõmmutada, aga põrkub Reali kaitsjatega.

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpool on kõva surve peale pannud. Real peksab ainult pikki palle enda karistusalast välja. Reali fännid on kuss.

Raul Ojassaar: Esimeste minutite põhjal tuleb mäng täpselt selline nagu oodati - lahtine ja võimalusterohke. Kellele seda kaitset vaja on?

Gunnar Leheste, Kiiev: Loris Karius peab 2. minutil kogu oma hüppevõime mängu panema ja tema ette kukkunud Reali tsenderduse tõrjuma.

Gunnar Leheste, Kiiev: Ronaldole tehakse juba esimesel minutil küljejoone juures haiget. Portugallane hoiab seljast kinni, aga midagi hullu ilmselt pole.

Gunnar Leheste, Kiiev: James Milner on palli lahti löönud!

Gunnar Leheste, Kiiev: Mohamed Salah, loeb, nagu ikka, enne avavilet keskendunult palvet.

Gunnar Leheste, Kiiev: Tänase õhtu peategelased on väljakul. Mängib Meistrite liiga hümn. Reali fännid on lahti rullinud hiiglasliku tifo, Liverpooli sektoris põleb üksik signaalrakett.

Gunnar Leheste, Kiiev: Vaene Dua Lipa peab kõik oma hitid nüüd umbes 7 minuti sisse ära mahutama ja selle aja sees laskma veel Sean Paulil enda tähesära röövida. Kohe ootab ees mängijate rivistus ja siis lähebki lahti. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste, Kiiev: Andrei Ševtšenko tõi väljakule Meistrite liiga karika. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste, Kiiev: Staadionil rullitakse lahti hiiglaslik Meistrite liiga värvides vaip ning algab mängueelne kontsertprogramm.

Gunnar Leheste, Kiiev: Staadioni kõlaritest kõlab praegu Liverpooli hümn "You'll never walk alone", mille saatel meeskonnad riietusruumi naasevad. Punased tunnevad end nagu kodus.

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli fännide loodav atmosfäär on tõesti võimas! Madridi Reali toetajad on siin selgelt vähemuses. Ülekaal on umbes 60 % vs 40 %. https://twitter.com/ConnorDunn7/status/1000441356286943233

Raul Ojassaar: Kas Coutinhole antakse Liverpooli võidu korral ka medal?See on huvitav küsimus, sest Liverpoolil on täiesti võimalik see talle anda. Kuuldavasti saab meeskond ise valida, kellele neile jagatud mängijate medalid anda. Pigem seda siiski Coutinhole ei anta - ja ma hästi ei usu, et ta seda ise nii väga tahakski, olenemata sellest, et ta alagrupis korralikult skoori tegi.

Raul Ojassaar: Ragnar Klavani tänane Liverpooli koosseisu kuulumine lööb pisut laineid ka Norras, Hollandis ja Saksamaal - Twitterist võib leida Valerenga, Alkmaari ja Augsburgi fänne, kes oma endise mängija käekäiku huviga jälgivad. Siin väike pildimeenutus Klavani põgusast Norra-ajast:https://twitter.com/EvenKarpuz/status/1000440686771167234

Gunnar Leheste, Kiiev: Klavanil on tähtsad jutud Emre Caniga.

Gunnar Leheste, Kiiev: Soojendus alaku!

Gunnar Leheste, Kiiev: Kõige tähtsam asi on kohal!

Gunnar Leheste, Kiiev: Tänased esimesed pildid Madis Veltmanilt staadionikatlast: https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=215367

Raul Ojassaar: Ja siin on ka Reali tänane koosseis. Hispaania meedias täna liikunud kuuldused, mille kohaselt pidavat Gareth Bale Karim Benzema asemel algkoosseisu kuuluma, osutusid valeks.https://twitter.com/realmadriden/status/1000429539103735808

Raul Ojassaar: Liverpooli koosseis - algrivistuses üllatusi pole, Klavan oodatult pingil.https://twitter.com/LFC/status/1000428694836600837

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli bussist astusid maha ka vigased mehed Joel Matip ja Alex Oxlade-Chamberlain, viimane komberdas karkudega riietusruumi. Kõik mehed on kaasa võetud, sest nemadki on ju medali välja teeninud.

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli fännid juubeldavad nüüd pööraselt, sest ekraanidelt näidatakse Liverpooli bussi saabumist. https://twitter.com/LFC/status/1000433042165559296

Gunnar Leheste, Kiiev: Reali staarid on staadionil kohal. Mängijate bussist väljumist kantakse suurtel ekraanidel üle. Liverpooli fännid lasevad mõnuga vilet. Ronaldo peale tehakse "buuuuu!"

Gunnar Leheste, Kiiev: Staadioni murul ei toimu veel midagi. Torbikud ja pallid on meeskondadele soojenduseks valmis pandud. Tribüünidel käib fännide võidulaulmine, nii hõredalt kui neid siia praegu kogunenud on. Ajakirjanike laudadel olevatest telekatest vahendab helikopterikaamera meile otsepilti Reali meeskonna bussi teekonnast hotellist staadionile.

Gunnar Leheste, Kiiev: Väravad on avatud ja rahvas valgub vaikselt tribüünidele. Väravast sisenemine on paljudele fännidele väga ülev hetk: lüüakse sõbraga patsu, mõni viskab isegi põlvili ja lööb risti ette. Paljudele kindlasti ainulaadne võimalus sellist mängu oma silmaga näha. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=215361

Gunnar Leheste, Kiiev: Hispaania väljaanne Okdiario.com kirjutab, et politsei on Liverpooli ja Reali fännidega seoses siiani registreerinud 26 juhtumit, nende seas 10 vargust, 3 vandalismiakti, 2 pettust, 2 liiklusõnnetust (vigastatuid pole, alkohol oli mängus). Algatatud on 15 kriminaalasja. Arvestades, et linnas on ligi 40 000 välisfänni, on seda isegi vähe. https://okdiario.com/deportes/real-madrid/2018/05/26/policia-kiev-registra-26-incidentes-aficionados-del-real-madrid-liverpool-antes-final-2338784?utm_term=Autofeed&utm_campaign=ok&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1527350139

Gunnar Leheste, Kiiev: Reali fännid on juba staadioni poole teel. #realmadrid 🇪🇸#kiev 🇺🇦⚽️ A post shared by @ iplust on May 26, 2018 at 8:39am PDT

Gunnar Leheste, Kiiev: Sellise naljaka autoga toodi umbes tund aega tagasi staadionile karikas. https://twitter.com/15minutosnews/status/1000393619793117186

Gunnar Leheste, Kiiev: Väga õnnetud on need inimesed, kelle piletile on märgitud just selline koht. https://twitter.com/fercarlos75/status/1000390140739670017

Gunnar Leheste, Kiiev: Staadionil toimus mõnda aega tagasi Meistrite liiga hümni läbimäng. https://twitter.com/CrisAlexESPN/status/1000389404475777025

Gunnar Leheste, Kiiev: Fotograaf Madis naasis just fotograafide briifingult, kus muu hulgas pandi paika nende tänased kohad väljaku ääres. Delfi sai õnnega pooleks valida esimeses grupis. Positsioonile, mille Madis valis, polnud absoluutselt mingit konkurentsi - kohale Liverpooli varumeestepingist üle väljaku. Sealt saab kõige paremad pildid Klavanist. Loodame muidugi, et väljakul kohtab teda ka!

Gunnar Leheste, Kiiev: Reuters kinnitab sedasama: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-security/kiev-subway-resumes-operation-after-bomb-warning-false-alarm-idUSKCN1IR0D9?feedType=RSS&feedName=worldNews

Gunnar Leheste, Kiiev: Ajaleht AS teatab, et tegu oli siiski valehäirega ning jaamad läbi otsinud politsei on need ohutuks tunnistanud.

Gunnar Leheste, Kiiev: Hispaania meedia kirjutab, et pommiähvarduste tõttu on Kiievis suletud viis metroojaama: Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Aresenalna ja Heroiv Dnipra. Võimude sõnul öeldi anonüümses kõnes, et just neis jaamades on pomm. Kõne tehti kell 13.20 kohaliku aja järgi. Ükski neist jaamadest ei asu otseselt kesklinnas ega ühegi fännitsooni läheduses.

Gunnar Leheste, Kiiev: Naasime Madisega just Reali ja Liverpooli fännialade tuurilt. Lisaks kesklinnas paiknevale festivalialale on veel kaks tsooni, kus kogunevad ainult ühe klubi fännid. Tõtt öelda on need palju muhedamad paigad - pole nii palju kommertsi ja mängualasid. Seal ollakse vaid õlle ja hea seltskonna peal väljas. Peagi avadame video ka! https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=215343

Gunnar Leheste, Kiiev: Täpselt nii autovabad need tänavad staadioni ümber ongi. Peamiselt selleks, et fännid saaksid oma kogunemiskohtadest rongkäiguna staadionile marssida ja pärast pidutsema tagasi. https://twitter.com/ConnorDunn7/status/1000340620131610624

Meelis Naudi: Indrek Kanniku kommentaar suurele finaalile. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/indrek-kannik-kas-klavan-paaseb-tana-murule-voib-olla-lopuminutitel?id=82173859

Meelis Naudi: Ennustusportaalid annavad kerge eelise Realile. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/kes-voidab-meistrite-liiga-ennustusportaalid-eelistavad-madridi-reali?id=82229097

Gunnar Leheste, Kiiev: Üks purjus ukrainlane üritas eile Liverpooli fännidega tüli norida. Mees sai lõpuks selle, mida ta küsima läks: https://twitter.com/empireofthekop/status/1000243812843782144

Meelis Naudi: Reali mängumees andis poliitiliselt väga ebakorrektse vastuse. Tavaliselt ikka ülistatakse finaali toimumispaika. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/reali-kapten-pole-rahul-et-finaal-peetakse-kiievis?id=82228255

Gunnar Leheste, Kiiev: Vaata üle mõned tänased Briti ja Hispaania ajalehtede esiküljed! http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/suure-finaali-ootuses-millised-naevad-valja-tanaste-briti-ja-hispaania-ajalehtede-esikuljed?id=82228151

Gunnar Leheste, Kiiev: Aivar Pohlak räägib tänases Eesti Päevalehes oma eredaimast mälestusest seoses Meistrite liiga finaaliga, mida ta on oma silmaga näinud nüüdseks vähemalt tosina jagu. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/pohlak-meistrite-liiga-voit-on-suurim-saavutus-milleni-eesti-jalgpallur-voib-kuundida?id=82218521

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli treeningut jälgis ka klubi legend Steven Gerrard. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1000070917853151232

eid_159f6be4417a8f: "Mingit loogikat pole mõtet treeningmängu meeskondade koosseisust muidugi otsida. Klavani tiimis (ilma vestideta) on küll põhimehi rohkem, kuid näiteks Salah on vestiga meeskonnas. Keegi ju ei arva, et egiptlane homme pingilt alustab? " Loogika on selles, et Salah saaks võimalikult tugeva kaitse vastu harjutada.

Gunnar Leheste, Kiiev: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=215305

Gunnar Leheste, Kiiev: Real Madridi kord on trenni teha. Ronaldo saabus väljakule viimasena.

Gunnar Leheste, Kiiev: Zidane nendest mängijatest, kes peavad homme pingile jääma: "Ma pean paratamatult tegema valiku. Meil on kõik head mängijad ning paljud neist peavad jääma pingile. Me peame mõtlema, mis on meeskonnale parim. Mängija võib olla pettunud, aga kui mäng algab, on ta osa sellest meeskonnast."

Gunnar Leheste, Kiiev: Zidane: "Arvan, et olin Jürgen Kloppist parem mängija, aga ega temagi kehv polnud. Austan teda väga. See, mis ta jalgpallis on saavutanud, on fenomenaalne. Ma ei saa teile öelda, kas me oleme sarnased või erinevad, sest iga treener on erinev."

Gunnar Leheste, Kiiev: Zidane: "Inimesed võivad öelda, mida tahavad. Me ei ole favoriidid. Liverpool pole favoriit. Võimalused on 50-50, nagu iga finaali puhul. Peame tegema suurepärase mängu, et see võita. Me ei tunne end riietusruumis soosikutena."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus Zidane'ile Ronaldo kohta: "Ütlesite hiljuti, et Ronaldo on homseks 115 % valmis. Jääte oma sõnade juurde?"Vastus. "Tal läheb hästi. Kui ta annab endast ka 114 protsenti, on ka hästi. Täna on meie viimane treening, homme hooaja viimane matš. Peab silmas pidama, et Ronaldo ainult selliste mängude nimel elabki."

Gunnar Leheste, Kiiev: Ramosel paluti hinnata, milline finaal talle seni kõige eredamalt meelde on jäänud. Hispaanlane keeldus sellest võimalusest viisakalt. "Teeme igal aastal restardi ning läheme homsele vastu, nagu oleks see meie esimene Meistrite liiga finaal. Meile ei meeldi vanu aegu meenutada ja heietada, võime seda pärast homset teha."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus: Klopp ütles, et Real töötab sama hästi kui Šveitsi kell. Kuidas kommenteerite?Ramos: "Vastase kiitmine on kõige levinum uinutamise viis. Võin seega öelda, et homme on väljakul kaks Šveitsi kella. Üritame keskenduda tähtsatele asjadele, tiitlit kaitsta ja ihaldatud karikaga koju minna."

Gunnar Leheste, Kiiev: Hetk Liverpooli pressikonverentsilt, mis saali naerust rõkkama pani: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1000045931692216320

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus mõlemale mängijale: olete oma karjääris võitnud kõik võimaliku. Mis teid homse finaali eel veel motiveerib? Ramos: "See on lihtne küsimus. Kui leiad end olevat silmitsi sellise võimalusega, oled nagunii motiveeritud. Meil on veel edunälga. Privileeg on olla taas finalis. Tahame teha ajalugu."Marcelo: "Sergio ütles kõik ära. Meie motivatsioon on iga hommik ärgata, mängida head jalgpalli ja võita kõik sarjad, kus me osaleme.

Gunnar Leheste, Kiiev: Millist mängu ootate? Marcelo: "Mõlemad võivad olla väga kaitsvad, aga samas ka tugevalt rünnata. Oleme kõigeks valmis. Finaalis võib kõike juhtuma. Peame ootama, kuidas mäng käima läheb. Kindlasti tuleb ilus mäng."

Gunnar Leheste, Kiiev: Staarid on kohal ja etendus võib alata! Huvi Reali meeste vastu on ajakirjanike poolt tuntavalt suurem. Ajakirjanikud on valmis kasvõi kolleegidele sülle istuma, et pressikonverentsist osa saada.

Gunnar Leheste, Kiiev: Kohe võtavad pressikonverentsi laua taga istet Sergio Ramos, Marcelo ja Zinedine Zidane.

Gunnar Leheste, Kiiev: Blogi sellega siiski veel ei lõppe. Veerand tunni pärast on algamas Madridi Reali pressikonverents, mille me samuti jooksvalt teieni toome.

Gunnar Leheste, Kiiev: Kõik mehed tegid trenni täismahus kaasa, kedagi eraldi palli toksimas küll ei märganud. Seega võib eeldada, et algkoosseisus homme suuri üllatusi ei tule. Klavan peaks kõigi eelduste kohaselt olema Lovrenile ja Van Dijkile esimene varumees.

Gunnar Leheste, Kiiev: Nüüd seab temagi sammud riietusruumi poole. Tervet tundi Liverpool trenniajast ära ei kasutanudki. Vähemalt 7 minutit jäi varuks.

Gunnar Leheste, Kiiev: Klavan on viimane mees, kes abitreeneriga väljakule söötu lükkama on jäänud. Kõik teised on juba riietusruumi läinud.

Gunnar Leheste, Kiiev: Klavan sai ka Salah'd ennast kimbutada. Mänguaeg ongi läbi. Väravaid kokku ei löönud, aga tundub, et ilma vestideta meeste seljatagune sahises tihedamini.

Gunnar Leheste, Kiiev: Mingit loogikat pole mõtet treeningmängu meeskondade koosseisust muidugi otsida. Klavani tiimis (ilma vestideta) on küll põhimehi rohkem, kuid näiteks Salah on vestiga meeskonnas. Keegi ju ei arva, et egiptlane homme pingilt alustab?

Gunnar Leheste, Kiiev: Tundub, et lõpuks läheb trenn huvitavaks. Ühele väljakupoolele on aetud kaks väravat ja treenerid jagavad veste välja. Ehk teisisõnu: läheb mänguks!

Gunnar Leheste, Kiiev: Viimased kümme minutit on postide vahel ainult söötmist harjutatud. Väravavahtidelgi on käsil "pika söödu trenn".

Gunnar Leheste, Kiiev: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=215299

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp kutsus mängijad kõigepealt väiksele briifingule ning saatis nad siis keskringi soojendust tegema.

Gunnar Leheste, Kiiev: Fotograafid ja telekaamerad on Liverpooli treeninguks valmis. Just saabusid ka mängijad väljakule.

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp kordas mitu korda, et igasugustel võrdlustel Real Madridi ja Liverpoolil pole suuremat mõtet. Nii või naa selgub parim meeskond väljakul. "Finaali võitmiseks vajab iga meeskond veidi õnne. See kehtib ka homme meie kohta. Me ei võrdle asju, mida neil on ja meil pole. Oleme oma tööriistadega igati rahul."

Gunnar Leheste, Kiiev: Pressikonverentsi lõpus tuletas klubi pressiesindaja meelde, et kohe algab treening, mis on täies mahus meediale avatud. Klopp segas vahele: "... mis ei olnud muide minu idee!"

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp: "See pole üldse tähtis. Ükski treener pole sellistest asjadest huvitatud. Messi ja Ronaldo väärivad kogu seda kiitust, mis neile osaks on saanud, sest nad on järjepidevalt sellisel tasemel mänginud. Salah on tõestanud, et tal on tohutu potentsiaal. Järgmised paar aastat näitavad, kas ta suudab seda järjepidevalt teha."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus: kuidas Reali finaalide mängimise kogemus homme rolli võib mängida? Klopp: "Kogemus mängib kindlasti suurt rolli. Real tuleb kindlasti enesekindlamalt peale kui meie. Meil on olnud aega kaks nädalat mänguks valmistuda. Pärast põhjalikku vastase analüüsi on selge, et nad on tugev meeskond, aga nad pole veel meie vastu mänginud. Liverpooli DNA-sse on kirjutatud, et me oleme võimelised korda saatma suuri asju. Oleme juba saavutanud suurepäraseid tulemusi kodus ja võõrsil. Kogemus on küll suur eelis, aga see ei aita neid kogu mäng. Taktikalised valikud loevad ka midagi."

Gunnar Leheste, Kiiev: Jürgen Klopp (erinevustest tänase ja viie aasta taguse finaali vahel): "Meistrite liiga finaal on suur asi. Peatreenerina tuleb sul palju asju ettevalmistuses teha. Nii treeningus kui ka enda püüdlustel rahulikuks jääda. Peatreenerile on see päris raske aeg, võibolla mõnele isegi "üks kord elus" kogemus. Me mängisime fantastilise mängu. Pärast mängu teadsin, et tahan sellist võimalust veel. Täna olen siin, sest mu poisid andsid selle võimaluse. Olen väga õnnelik, et see grupp on uskumatult kõvasti pingutanud, et siin olla. Olen nende üle uhke. Mängigem nüüd jalgpalli!"

Gunnar Leheste, Kiiev: Kuidas eelmisel aastal Euroopa liiga karikata jäämine klubile mõjus?Henderson: "Eelmine hooaeg oli keeruline. Usun, et eelmisel hooajal Euroopa liiga karikata võitmine andis meile hea kogemuse. Oleme kindlasti õiges suunas edasi läinud. Loodetavasti hakkame homsest alates jälle tiitleid võtma."

Gunnar Leheste, Kiiev: Henderson: "Fännid mängivad suurt rolli selles, et me nii kaugele oleme jõudnud. Loodetavasti loovad nad Anfieldi suguse atmosfääri, sest see on meid siiani palju aidanud."

Gunnar Leheste, Kiiev: Paljud on rääkinud, millist mõju sa Liverpoolile oled avaldanud, aga millist mõju Liverpool sulle on avaldanud?Van Dijk: "Suurt ilmselgelt. Esimesest päevast alates on kõik Liverpooli inimesed mind hästi vastu võtnud. Liverpool on minu meeskond ja Anfield on minu kodu. Mulle meeldib selle klubi eest mängida. Oleme Meistrite liiga finaalis ning oleme tõestanud, et väärime seda."

Gunnar Leheste, Kiiev: Viimases mängus lasite AS Roma väga lähedale. Real on tuntud kui viimaste minutite väravate lööja. Kas te peate midagi selles osas eriliselt silmas pidama?Henderson: "Kõike võib juhtuda, eriti Meistirte liiga finaalis. Peame kõigeks valmis olema. Real Madrid on fantastiline meeskond, aga me peame uskuma, et seda oleme ka meie. Usun, et suudame neile kindlasti haiget teha."

Gunnar Leheste, Kiiev: Kas 2005. aasta finaali vaatamine (Liverpool tuli Milani vastu 0:3 kaotusseisust väja) võiks mängijatele lisa motivatsiooni anda?Van Dijk: "Ma arvan, et meil ei ole seda vaja. Kõik ootavad seda niigi. Oleme teinud suurepärase karjääri, kui oleme siia punkti jõudnud. Teeme endast kõik oleneva, et mäng lõppeks õige tulemusega."

Gunnar Leheste, Kiiev: Küsimus: kuidas kommenteerite Liverpooli fännide lendude tühistamisi?Henderson: "Alati pettumust valmistav. Neil on ilmselt keeruline nüüd kõik korda ajada. Meil on neist kahju. Loodetavasti nad leiavad mingi alternatiivi, aga kui mitte, siis toetavad meid Liverpoolist." Klopp: "Tean, et klubi töötab palehigis, et sellele lahendus leida. Teeme kõik, et kõik oma fännid Kiievisse tuua."

Gunnar Leheste, Kiiev: Klopp, Henderson ja Van Dijk võtavad laua taga istet.

Gunnar Leheste, Kiiev: Paarisajakohaline pressikonverentsi ruum tuleb pilgeni ajakirjanikke täis. Kuna kokku väljastati akrediteeringud umbes 550 inimesele, lastakse saali vaid need, kellel on pressikonverentsiks eraldi pilet. Delfil ja Eesti Päevalehel õnnestus see saada, kuid ukse taga on pikk järjekord inimestest, kes nii õnnelikud polnud ning pääsevad viimasel hetkel sisse vaid vabade kohtade olemasolul. Ajakirjanikele väljastatakse ka kõrvaklappe, kuhu tuleb sünkroontõlge inglise, hispaania ja ukraina keeles. Liverpooli pressikonverentsil pole meil seda vaja, hiljem aga küll, sest Reali esindajatel lastakse ilmselt kõneleda oma emakeeles.

Gunnar Leheste, Kiiev: Sellist asja, et teed hotelli ümber väikse jalutuskäigu, ei saa Reali mängijad endale neil päevil lubada. Igale poole minnakse kambakesi koos ja bussiga. Niimoodi mindi end sirutama neli tundi tagasi. https://twitter.com/realmadrid/status/999944853277544449

Gunnar Leheste, Kiiev: Liverpooli füsioterapeut Ruben Pons avaldas Hispaania raadiole, et sügavalt usklik Mohamed Salah teeb täna ja homme paastumises pausi. "Meie toitumisnõustaja tegi Marbellas talle eraldi tööplaani. Reedel ja mängupäeval ta ei paastu, seega ramadaani mõju ei tohiks olla väga suur." (Foto: AP/Scanpix)

Gunnar Leheste, Kiiev: Madis Veltmani värsked fotod staadionist: https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=215291

Gunnar Leheste, Kiiev: Pressikonverentsi on võimalik otse jälgida Youtube'i vahendusel: https://www.youtube.com/watch?v=QYbch0bljC8

