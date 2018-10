Manchester Unitedi mängijad hakkasid liiklusummikute pärast streikima

Unitedi peatreener Jose Mourinhot nähti teisipäevasele Meistrite liiga mängule Juventusega Old Traffordi staadionile jalutamas, kuna meeskonna buss oli kinni liiklusummikus.

2. oktoobril jäi United kohtumisele Valenciaga lausa hiljaks ning sai UEFA-lt karistada, mistõttu vahetas klubi hotelli, kus mänguks valmistuti. Varem olid nad peatunud Manchesteri kesklinnas Lowry hotellis, sel nädalal koliti staadionile lähemale Lancashire County kriketiklubi lähedusse. Kuid seegi liigutus ei päästnud neid ummikusse jäämisest.

Daily Maili teatel otsustas grupp mängijaid oma pahameele demonstreerimiseks kohtustustele sponsorite ees vilistada. Ajaleht lisab, et tegu pole veel kogu riietusruumi hõlmava streigiga, vaid pigem üksiku juhtumiga. Kindel on aga see, et meeskonna sisekliimale, mis tänavuste tulemuste valguses juba niigi kiita pole, see positiivselt ei mõju.

Manchesteri linnapea Andy Burnham avaldas neljapäeval, et ta on andnud politseile ja linna transpordiametnikele andnud korralduse mängupäeva transpordiskeemid üle vaadata.