Manchester Unitedi legend: kui Liverpool mu koduhoovis mängiks, ei vaataks ma nende poolegi

Manchester Unitedi ja Iirimaa koondise legend Roy Keane on oma endisele tööandjale truuks jäänud. Pärast eilset Liverpooli ja Maribori kohtumist tegi ta Ragnar Klavani koduklubi ja nende treeneri Jürgen Kloppi käekirja maatasa.

"Raske on praegu Liverpoolist aru saada. Raske on nende pärast erutuda. Minu jaoks on nad teel kiiresti eikusagile," ütles endist rivaali igavaks meeskonnaks pidav Keane ITV ekspertide stuudios.

"Nad on puhtad ja korralikult, aga kaitse poole pealt... Kui hooaja lõpus auhindu jagatakse, siis Liverpool ei pääse neile lähedalegi. Kui Liverpool mängiks mu koduhoovis, ei vaataks ma nende poolegi. Nad lihtsalt triivivad kuhugi."

Liverpool alistas Sloveenia meistri NK Maribori 3:0. Klavan tegi esimese eestlasena Meistrite liigas kaasa mängu kõik 90 minutit.