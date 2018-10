Manchester United saab eilse äparduse eest karistada

Unitedi meeskonnabuss jäi Manchesteri kesklinnast Lowry hotellist staadionile sõites ummikusse ning ei jõudnud õigeks ajaks staadionile kohale.

Unitedi peatreener Jose Mourinho süüdistas hilinemises asjaolu, et neile ei antud politseieskorti, kuid Manchesteri politsei kinnitusel ei pakugi nad eskorti enam juhul, kui pole põhjust kahelda mängijate turvalisuses ning klubidega on mitmete kuude jooksul suhtluses oldud, et tagada adekvaatne plaan, kuidas õigel ajal staadionile jõuda.

UEFA on asja uurimise alla võtnud ning teatab peagi ka karistuse.