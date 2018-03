Manchester City on Liverpooli veerandfinaali piletite müügiga hädas

Liverpooli jalgpalliklubi on Meistrite liiga veerandfinaali avamängu piletid juba maha müünud, kuid Manchester City ei saa kuidagi korduskohtumise pääsmetest lahti.

Ajaleht The Sun kirjutab, et kuigi Manchester City on tegemas imelist hooaega, on jätkuvalt probleemiks Etihadi staadioni tribüünide täituvus. Seda isegi nii suure mängu eel nagu City - Liverpooli Meistrite liiga veerandfinaal. Piletid tulid müüki juba esmaspäeval.

Pep Guardiola mehed võõrustavad Jürgen Kloppi hoolealuseid Manchesteris 10. aprillil, kuus päeva varem kohtutakse avamängus Anfieldi staadionil, mis on juba täis müüdud.

Sel hooajal lähevad City ja Liverpool vastamisi kolmandat korda. 9. septembril võitis City kodus 5:0, 14. jaanuaril oli Liverpool oma fännide ees parem 4:3. Kõigi aegade omavahelistes mängudes on Liverpool saanud 87 ja City 45 võitu ning 46 korda on lepitud viiki.