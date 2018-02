Manchester City koosseisu Meistrite liigas võib pääseda tõeline suurüllataja

Euroopa Meistrite liigas tehakse täna algust play-off voorudega ning kaheksandikfinaalis võõrustab Basel Manchester City't. Viimaste koosseis pole veel ametlikult avalikustatud, kuid meedia spekuleerib, et kahtlastelt kiiresti on vigastuspausilt naasmas Leroy Sane.

Ründaja vigastuse tõsidusest polnud varem midagi suurt teada, kuid spekuleeriti, et see võib pikaks venida. Arvati, et City üritas jaanuari üleminekuaknas Sane'ile isegi asendust leida Ryad Mahrez'e näol.

Enne tänast mängu on Sane aga osalenud treeningutel ja on The Times'i arvates ka algkoosseisus.