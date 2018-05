Madridi Reali järjest kolme Meistrite liiga tiitlini tüürinud Zinedine Zidane pani ootamatult ameti maha

Madridi Reali jalgpalliklubi kutsus täna ootamatult kokku pressikonverentsi. Kell 14.00 astus ajakirjanike ette klubi peatreener Zinedine Zidane, kes teatas, et paneb ameti maha. Võistkonda kaks ja pool hooaega juhendanud Prantsusmaa koondise legendi käe all võitis Real kolmel aastal järjest Meistrite liiga.

Zidane tegi ootamatu otsuse teatavaks kõigest viis päeva pärast viimast Meistrite liiga tiitlit. 45-aastane Zidane võitis Reali peatreenerina üheksa erinevat trofeed. Kui Meistrite liiga võitis ta kõigil kolmel hooajal, siis Hispaania meistritiitel õnnestus võita ühel korral. Sel hooajal tuli Realil koduses liigas leppida alles kolmanda kohaga ning tegemist oli klubile suure pettumusega.

Zidane tegi klubi presidendile Florentino Perezile enda otsuse teatavaks kolmapäeval. “Ma armastan seda klubi ja presidenti,“ alustas Zidane pressikonverentsil. “Ta andis mulle esmalt võimaluse mängijana ja seejärel treenerina. Olen talle igavesti tänulik. Siiski vajab klubi muutust,“ teatas Zidane.

“Pärast Meistrite liiga võitmist oli tema otsus üllatuseks. See on kurb päev nii minu, fännide kui ka mängijate jaoks,“ sõnas seepeale Perez. “Ta teab, et tahsin teda nii mängija kui ka treenerina. Tahtsin, et ta jätkaks selles ametis igavesti. Tahtsin teda veenda jätkama. Tean, et see oli siiski tema lõplik otsus. Tahan talle meenutada, et see klubi on tema kodu ja perekond.“