Maailma parim treener: Tottenham oli meist igas elemendis üle

Jalgpalli Euroopa Meistrite liiga eilses põnevuskohtumises alistas Tottenham Wembley staadionil tiitlikaitsja Madridi Reali 3:1.

Realil on veel teoreetiline võimalus 16 parema seast välja jääda, kuid ilmselt seda siiski ei juhtu. Tottenham juhib H-alagruppi 10 punktiga, Real on 7 silmaga teine, Dortmund ja APOEL kahe punktiga kolmas ja neljas. Järgmisena sõidab Real 21. novembril külla APOEL-ile ning viimases võõrustab 6. detsembril Dortmundi.

Play-off pääsu on praeguseks kindlustanud Müncheni Bayern, Manchester City, Pariisi Saint-Germain ja Tottenham.

Hiljuti aasta treeneriks tunnistatud Zinedine Zidane'il polnud enda meeste esituse kohta ühtegi halba sõna. Vastane lihtsalt oli natuke parem.

"Ma ei muretse ja seda ei juhtugi sel hooajal. Lihtsalt vahel on perioodid, kus väravad lendavad sisse. Teinekord nad kohe üldse ei taha sisse minna. Nad olid parem meeskond ja meist igas elemendis üle," lausus ta.

Küsimusele, kas Tottenham võib sel hooajal lõpuni välja minna, vastas prantslane: "Jah, iga meeskond võib võita Meistrite liiga ja Tottenham on kindlasti üks nendest."

Tottenhami loots Mauricio Pochettino: "Tähtis on, et me kõik selle võidu üle väga õnnelikud oleksime. Aga ausalt, ma olen õnnelik ka siis, kui me alistame Liverpooli või Bournemouthi. Võib-olla on see imelik, aga ma mõtlen juba pühapäevasele Crystal Palace'i mängule."

"Sedasorti võidud teevad meid rohkem nähtavaks. Seda näeb kogu Euroopa. Täna nähti, et Tottenham on suur meeskond. Me mängime Wembley'l 80 000 inimese ees. Me ei kuulu nüüd vaid parimate meeskondade hulka ainult Inglismaal, vaid ka Euroopas," lisas argentiinlane.