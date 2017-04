Luis Enrique võrdles kaotust Juventusele 0:4 hävinguga Pariisis

FC Barcelona jalgpalliklubi peateener Luis Enrique tõmbas eilse Meistrite liiga veerandfinaali avamängu 0:3 kaotuse järel Juventusele paralleele eelmises ringis saadud 0:4 kaotusega Pariisi Saint-Germainile.

Kaheksandikfinaalis tuli Kataloonia klubi raskest seisust välja ja võttis kodustaadionil 6:1 võidu, kuid Enrique sõnul saab sama trikki korrata olema äärmiselt raske.

"See oli raske esimene poolaeg, väga sarnane Pariisi õhtule, kuid teine poolaeg oli juba parem," ütles Enrique. "Kui sa kingid esimese poolaja ära, tekivad sul ilmselgelt probleemid. Meil juhtus juba teist korda niimoodi. Raske on comeback'i ette kujutada, kuid me üritame uuesti jalgele saada ja oma esitust kordusmängus parandada."

Enrique ei tahtnud ühegi mängija pihta näpuga näidata ning raputas tuhka pähe hoopis endale, et ei suutnud mehi Juventuse vastu piisavalt hästi häälestada. "Treener peaks tegema endast kõik, et meeskond ette valmistada, kuid ilmselgelt mina seda ei teinud," sõnas ta.

"Me peame end parandama, vigadest õppima, mängu rahulikult analüüsima ja otsima, mis valesti läks. Poleks kohane süüdistada kaotuses üksikuid mängijaid. See oli kogu meeskonna kaotus, alustades minust endast."

Juventuse loots Massimiliano Allegri: "Peame endale aru andma, et see oli suurepärane esitus - mängisime tehniliselt hästi nii kaitses kui ka rünnakul -, kuid see oli alles esimene samm poolfinaali suunas, kordusmäng on hoopis teine teema. Ma olen unistaja, kuid samas ka pragmaatik ja realist. Juventus austab Euroopa tiime ning mis peamine, meid austatakse Euroopas. See on minu siin viibitud kolme aasta kõige parem tulemus."