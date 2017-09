Liverpoolist lahkuda soovinud Coutinho: annan endast maksimumi

Liverpooli brasiillasest staarründaja Philippe Coutinho ütles, et klubivahetuse trall on möödanik ning keskenduda tuleks alanud hooajale.

"Olen rahunenud. See kõik on möödas," kinnitas Liverpooliga lepingu järgi 2022. aastani seotud Coutinho, keda jahtis suvel väga aktiivselt FC Barcelona.

"Olen siin, et esindada klubi värve ja anda endast maksimum."

Suvel enda mahamüümist palunud Coutinho on sel hooajal platsil käinud viies Liverpooli kohtumises. Teisipäeval lõi ta Moskva Spartaki vastu Meistrite liigas 1:1 viigivärava.

"See polnud just tulemus, mida me tahtnuks, kuid me peame tööd edasi tegema. Neli mängu on veel jäänud," ütles 25-aastane mängumees.