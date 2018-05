Lisaks sellele sai uue tippmargi enda nimele ka Liverpooli ründekolmik - Mohamed Salah, Roberto Firmino ja Sadio Mane. Nimelt on nende nimel sel hooajal 29 Meistrite liiga väravat, mis on kõige suurem arv väravaid, mis ühe meeskonna kolm mängijat on kunagi Meistrite liigas kamba peale ühel hooajal kirja saanud. Sellega löödi üle Madridi Reali kuulsa "BBC" - Gareth Bale, Karim Benzema ja Cristiano Ronaldo - hooajal 2013-14 püstitatud rekord.

Salah' ja Firmino arvel on tänavu Meistrite liigas kümme, Mane arvel üheksa väravat.

29 - Mo Salah (10), Roberto Firmino (10) and Sadio Mane (9) are now the highest scoring trio for a club in a single #UCL campaign, overtaking Ronaldo, Bale and Benzema at Real Madrid in 2013-14 (28). Ménage.