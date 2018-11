Liverpooli legend Carragher kritiseeris PSG staaride käitumist: ma ei tea, kuidas nad suudavad koju minna ja oma perele otsa vaadata

Carragheri häiris PSG mängijate pidev sukeldumine kohtumise ajal, et teenida Liverpooli jalgpalluritele kollaseid kaarte. "See oli väga pettumust valmistav. Neymar proovis juba esimesel poolajal sukelduda. Me räägime maailma ühest parimast mängijast, kuid täna oli teda piinlik vaadata," sõnas 40-aastane Carragher kohtumise järgselt.

"Kui Neymar jätkab tulevikus sarnaselt, jäädakse teda mäletama sukeldumise tõttu, mitte selle tõttu, kui hea mängija ta on. Mul ei ole sümpaatiat PSG mängijate vastu ja kui Jürgen Klopp (Liverpooli peatreener - toim) on nende käitumisest häiritud, on see mõistetav."

"Isegi Thiago Silva, meeskonna kapten ja kaitsja, veeres murul ringi ja hoidis oma peast kinni," lisas inglane. "PSG on suurepärane meeskond heade mängijatega, neil ei ole põhjust selliseid meetmeid kasutada. Liverpooli fännina ajab nende sukeldumine närvi, aga neutraalsele jalgpallifännile on see lihtsalt piinlik."

"Ma ei tea, kuidas nad suudavad pärast kohtumist koju minna ja oma naisele ja lastele otsa vaadata," lausus Carragher. "Ainus koht, kus sa näed inimesi niimoodi murul veeremas, on lasteaias."

PSG võitis kohtumise Liverpooli vastu 2:1 Juan Bernati ja Neymari väravatest. Liverpooli eest oli täpne James Milner.