Liverpooli fännidel palutakse Roomas ajaloolisest sillast kaugele eemale hoida

Et mitte taaselustada 4. sajandil toimunud lahingut keisrite Constantinus Suure ja Maxentiuse vägede vahel, palutakse Liverpooli fännidel homme Meistrite liiga poolfinaali kordusmängu eel Milvia sillast nii kaugele eemale hoida kui võimalik.

Tegemist on Rooma ühe ikoonilisema sillaga, mis ehitati esimest korda valmis juba 206 aastat eKr. Hiljem sõdades korduvalt maha lammutatud ja siis jälle taastatud sild oli 2012. aastani eriti populaarne armupaaride seas, kes selle erinevate elementide külge tabalukke kinnitasid, kuni linnavalitsus kõik lukud sealt jõuga eemaldas. Linnaametnikud arvasid, et roostetavad lukud võivad arhitektuurimälestiseks kuulutatud silda kahjustada.

Peale selle, et Milvia sillal toimus 312. aastal ajalooline lahing, mille käigus hävitas Constantinus Suur keiser Maxentiuse, on see tuntud ka kui AS Roma ultrafännide kogunemispaik.

Milvia sild 2012. aasta üleujutuste ajal. Foto: REUTERS/SCANPIX

Just selle ajaloolise paiga läheduses arvatakse Liverpooli fännidel olevat kõige suurem šanss kere peale saada. Närviline pinnas vägivalla puhkemiseks on igatahes loodud: Roma on poolfinaalis skooriga 2:5 taga ning inglased marus nädalataguse juhtumi pärast, kus Itaalia fännide poolt peksti haiglasse nende 53-aastane poolehoidja Sean Cox.

2001. aastal, kui Liverpool viimati UEFA Cupi raames Roomas mängis, pussitati Roma ultrate poolt kuute inimest.