Liverpooli fännid plaanivad suurt sõud: näitame Cityle, mida raha eest on võimalik osta!

Liverpooli fännid tahavad tänaõhtusel Meistrite liiga veerandfinaali avamängul Manchester City mängijad ja toetajad verest välja lüüa enneolematu atmosfääriga.

Sotsiaalmeedias levib sõnum, mis kutsub Liverpooli fänne üles kaasa võtma "tõrvikud ja lipud, bännerid ja paugutajad, pindid ja pürod (viide ultrafännide kanalile Pints & Pyro - toim)", et näidata Manchester Cityle, "mida kõike raha eest osta saab".

Samasugust taktikat on Liverpooli fännid kasutanud rahakate klubide vastu varemgi. 2005. aastal ringlesid samasugused üleskutsed Meistrite liiga poolfinaali eel Chelseaga. Hirmutamisest oli kasu, sest kodus võideti Chelseat 1:0 ning võõrsil tehti 0:0 viik. Finaalis võitis Liverpool Istanbulis penaltitega AC Milani.

City poolkaitsja Kevin de Bruyne on kursis, et Liverpooli fännid "sooja vastuvõttu" plaanivad, kuid see ei tekitavat temas erilisi emotsioone.

"Ma ei ootagi vähemat. Mulle meeldib mängida suurtel staadionitel suure publiku ees - sellepärast me jalgpalli mängimegi," ütles belglane. "Mulle meeldib kirg. Jalgpallis on seda palju ning kui sa kohtad kirglikku publikut, tuleb sul sellega lihtsalt kohaneda."

Kevin de Bruyne Foto: REUTERS/SCANPIX

City peatreener Pep Guardiola avaldas lootust, et Liverpooli fännid elavad oma bravuuri vaid mängu ajal välja ega tekita väljaspool staadionit pahandusi. "Ma loodan, et kõik käituvad korrektselt ja viisakalt, sest see on siiski vaid mäng ja sport - seda ei tohiks unustada," rääkis hispaanlane.

"Hispaanias tuuakse politsei inimesi laiali ajama. Fännid ei tohi sulle ette jääda. Tänavad on siin kitsad. Eks me näe. Loodetavasti läheb kõik hästi ja Liverpooli fännid lasevad ajalool enda eest ise rääkida."

Talle sekundeeris Liverpooli loots Jürgen Klopp: "See (plaan) on imeline. Niikaua kuni kõik jääb lubatu piirides, pole minul sellega mingit probleemi!"