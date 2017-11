Liverpooli fännid kaebavad politseivägivalla üle Hispaanias

Sotsiaalmeedia kubiseb Liverpooli fännide kaebustest Hispaania politsei vägivalla kohta Sevilla Meistrite liiga mängu eel.

Üks Liverpooli jalgpalliklubi naisfänn väitis, et politsei tõukas teda selga ning halva kohtlemise osaliseks said veel kümned Inglise meeskonna toetajad, vahendab ajaleht Liverpool Echo.

Naine nimega Anna Burgess, Liverpooli fänniklubi liige, oli Sevillas teel staadionile, punane Liverpooli sümboliks oleva linnu pilt õlgadel ning selle peal kiri "Defiance" (tõlk: trots). Tema sõnul tõlgendas Hispaania politseinik seda poliitilise sõnumina. Naine aeti staadioni juurest minema ning sisse teda ei lastud.

"Nad viskasid lipu ära ja lõid teda. Ma seisin värava juures ja nägin seda kõike juhtumas. Mulle öeldi, et ma läheks tribüünile ja kui ma ütlesin, et ma ootan neid inimesi, visati mind ka üle aia," rääkis Liverpool Echole Burgessi sõber Phil Rowan.

"Olime enne mängu pildi lipust saatnud Liverpooli klubisse, kes selle heaks kiitis nagu alati. Oleme selle viinud 31 staadionile Euroopas ning sellega pole kunagi probleeme olnud. Mind pole veel elus nii häbiväärselt koheldud."

Veel üks Liverpooli fänn kurtis Twitteris: "Jäin esimesest väravast ilma, kuigi jõudsin staadionile 30 minutit varem. Sõber ei pääsenud lihtsalt sisse, sai politsei käest peksa. Märulipolitsei ei lasknud meid oma kohale ja lükkas meid, kuhu iganes nad tahtsid. Võtsid mult koti ega lase mind enam välja, et seda ära tuua. Mul läheb juba kell 1.30 lennuk. Naeruväärne."

Liverpooli fännirühmituse Spirit of Shankly juht Jay McKenna ütles, et sarnaseid kaebusi on temani jõudnud kümneid. "Fänne on politsei ja turvameeste poolt välja visatud, nende sissepääsu takistatud, rünnatud ja neid väga viletsalt koheldud," rääkis ta.

Liverpool andis eile Meistrite liiga alagrupimängus käest 3:0 eduseisu ja lahkub Hispaaniast 3:3 viigiga.