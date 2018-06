Liverpool sai UEFA-lt 20 000 eurot trahvi

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) trahvis Liverpooli klubi 20 000 euroga, kuna nende fännid ründasid Meistrite liiga veerandfinaali eel Anfieldi staadioni lähedal Manchester City bussi.

Staadionile suundunud City sõiduvahendit loobiti telliskivide, pudelite ja ilutulestikuga. Buss sai nii kõvasti kannatada, et kojusõiduks telliti hiljem asendusbuss.

UEFA karistas Liverpooli nelja erineva rikkumise eest: staadioni turvalisus, rahvarahutused, objektide loopimine, asjade lõhkumine ja ilutulestiku kasutamine. Juhtumit arutas UEFA eetika- ja distsiplinaarkomisjon eelmisel neljapäeval.

City ametnikud on väljendanud nördimust, et Liverpooli politsei nende staadionile saabumise marsruuti päev enne mängu muutis ja selle avalikustas. Lisaks tekitab Manchesteri klubile küsimusi fakt, et politsei pole ühtegi inimest vahistanud, kuigi bussirünnakust on kindlasti ka turvakaamerate salvestisi.