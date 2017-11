Liverpool sai Moskvast hea uudise

Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli jaoks algas Meistrite liiga õhtu hästi juba enne nende enda kohtumise algust: nimelt suutis alagrupi punane latern Maribor hilisest võiduväravast viigistada Moskva Spartakiga ning seega Liverpooli edasipääsušansse suurendada.

Pikalt väravateta kulgenud mängus hakkas draama juhtuma viimasel kümnel minutil: 82. minutil viis roheneemesaarlane Ze Luis Spartaki juhtima ning andis venelastele tublisti lootust juurde - nende kahjuks suutis Mariborile teisel üleminutil viigipunkti tuua Jasmin Mesanovići tabamus.

Alagrupi tabeliseis näeb seega enne Sevilla ja Liverpooli kohtumist välja selline:

See tähendab, et viimases voorus piisab Liverpoolile igal juhul vaid Spartakiga viigistamisest, et edasipääs tagada. Sellest hoolimata võib Inglise klubi play-off pääsme kindlustada ka juba täna, kui Sevillat võidetakse.