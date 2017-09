Liverpool pidi Meistrite liigas leppima viigiga, Firmino eksis penaltil

Liverpooli jaoks algas kohtumine valusalt, kui juba 5. minutil eksis kaitses rängalt Dejan Lovren ning Wissam Ben Yedder viis külalised juhtima.

21. minutil suutis Roberto Firmino aga seisu viigistada ning 37. minutil viis Mohamed Salah juba Liverpooli juhtima. 42. minutil oli Firminol suurepärane võimalus veelgi Liverpooli eduseisu suurendada, kuid brasiillane lõi penalti posti.

Teisel poolajal Liverpooli hoog rauges ning 72. minutil tõi Carlos Correa tabloole viiginumbrid. Selle skooriga kohtumine ka lõppes. Klavan vaatas tervet matši vahetusmängijate pingilt.

E-alagrupi teises kohtumises tegid Maribor ja Moskva Spartak esimese koduväljakul 1:1 viigi.

Kui Liverpool pidi avamängus leppima viigiga, siis teised Inglismaa klubid olid võidukad: Manchester City alistas 4:0 Feyenoordi ning Tottenham 3:1 Dortmundi Borussia.

Tiitlikaitsja Madridi Real oli koduplatsil 3:0 parema APOEList. Võitjate ridades lõi kaks väravat Cristiano Ronaldo.

E-alagrupp

Liverpool - Sevilla 2:2 (21. Firmino, 37. Salah - 5. Ben Yedder, 72. Correa)

Maribor - Moskva Spartak 1:1 (85. Bohar - 59. Samedov)

F-alagrupp

Donetski Šahtar - Napoli 2:1 (15. Taison, 58. Ferreyra - 71. pen. Milik)

Feyenoord - Manchester City 0:4 (2., 63 Stones, 10. Agüero, 25. Jesus)

G-alagrupp

Porto - Beşiktaş 1:3 (21. Tošic ov. - 13. Talisca, 28. Tosun, 86. Babel)

RB Leipzig - Monaco 1:1 (32. Forsberg - 34. Tielemans)

H-alagrupp

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:1 (4. Hueng-Min Son, 15., 60. Kane - 11. Jarmolenko)

Real Madrid - APOEL 3:0 (12., 51. pen Cristiano Ronaldo, 61. Sergio Ramos)

Liverpooli ja Sevilla kohtumine lõppeb 2:2 viigiga.

Gomez saab teise kollase kaardi ning Liverpool jääb veel viimasteks minutiteks vähemusse.

Besiktas suurendab FC Porto vastu eduseisu. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/908065306630909952

Maribor suudab 85. minutil seisu Moskva Spartaki vastu viigistada.

Napoli lööb Donetski vastu ühe tagasi, kuid ukrainlased juhivad ikka 2:1.

Liverpool toob lõpuks väljakule ka Philippe Coutinho. Puhkama saab Emre Can.

Värava autoriks Correa. Värav löödi 72. minutil. Seis 2:2!

SEVILLA VIIGISTAB LIVERPOOLI VASTU SEISU!

Manchester City asub 4:0 ning Madridi Real 3:0 juhtima.

Liverpooli ja Sevilla alagrupis läheb Moskva Spartak 1:0 Maribori vastu võõrsil juhtima.

Harry Kane lööb oma tänase teise ning Tottenham juhib Dortmundi vastu 3:1.

Liverpoolis saadetakse aga Sevilla võistkonna peatreener tribüünile ära.

Šahtar läheb samal ajal Napoli vastu 2:0 juhtima.

Ronaldo suurendab penaltist Reali edu. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/908056438462967808

Pall on taas mängu pandud. Liverpool ei ole vahetusi teinud. https://twitter.com/LFC/status/908054942631555072

Kokkuvõttes võib Liverpool avapoolajaga pigem rahul olla. https://twitter.com/LFC/status/908050836735094786

Kohtumiste seisud avapoolaegade järel: E-alagruppLiverpool - Sevilla 2:1 (21. Firmino, 37. Salah - 5. Ben Yedder)Maribor - Moskva Spartak 0:0F-alagruppDonetski Shakhtar - Napoli 1:0 (15. Taison)Feyenoord - Manchester City 0:3 (2. Stones, 10. Agüero, 25. Jesus)G-alagruppPorto - Beşiktaş 1:2 (21. Tošic ov. - 13. Talisca, 28. Tosun)RB Leipzig - Monaco 1:1 (32. Forsberg - 34. Tielemans)H-alagruppTottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:1 (4. Hueng-Min Son, 15. Kane - 11. Jarmolenko)Real Madrid - APOEL 1:0 (12. Cristiano Ronaldo)

RB Leipzigi ja AS Monaco kohtumises on ka lühikese ajaga löödud kaks väravat. Mõlemad tiimid on skoori teinud korra ehk seis on 1:1.

Firmino lööb penalti aga posti!

Mane teenib Liverpooli kasuks penalti!

Salah võidab ise palli tagasi ning lööb kaugelt peale. Lõpuks leiab mänguvahend tänu rikošetile ka tee väravasse.

LIVERPOOL ASUB 2:1 JUHTIMA!

Besiktas on asunud Porto vastu 2:1 juhtima.

Jesus viib Manchester City juba 3:0 juhtima!

Firmino jäetakse värava all täiesti valveta ning brasiillane toob 21. minutil tabloole viigi.

LIVERPOOL VIIGISTAB!

Londoni käib tõsisem paugutamine ning Tottenham on omakorda asunud 2:1 juhtima. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/908042954530574336

Madridi Real on samal ajal asunud 1:0 juhtima APOELi vastu. Värava autoriks on loomulikult Cristiano Ronaldo.

ManCity suurendab kohtumises Feyenoordiga eduseisu. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/908041732012613632

Dortmund suudab Tottenhami vastu kiirelt viigistada. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/908042004793319424

Heung-Min Son on samal ajal viinud Tottenhami 1:0 juhtima Dortmundi Borussia vastu.

Teised Inglismaa klubid on samal ajal asunud juhtima. Manchester City juhib tänu John Stonesi tabamusele Feyenoordi vastu.

Liverpooli kaitse magab värava all Ben Yedderi totaalselt maha ja Sevilla juhib 1:0!

LIVERPOOL JÄÄB JUBA 5. MINUTIL KAOTUSSEISU!

Jalgpalli väljakutel on pall mängu pandud. Kohtumine on alanud ka Anfieldil.

