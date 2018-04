Liverpool mures: kas ka Sadio Mane Meistrite liiga tähtsate mängude eel vigastuse küüsis?

FC Liverpooli jalgpalliklubil on hooaja kõige tähtsamate mängude eel muresid vigastusetega. Eriti on kitsas käes keskväljal, kuid ka ründajate valik võib üsna õhukeseks jääda.

Põhikoosseisu poolkaitsjatest on terved ainult Jordan Henderson, James Milner ja Georginio Wijnaldum. Vigastusega on hooaja lõpuni kindlalt väljas Alex Oxlade-Chamberlain. Suure tõenäosusega on tänavuse hooaja mängud mängitud ka Adam Lallanal ja Emre Canil.

Ründajatest ei ole valik samuti just ülemäära lai ning nüüd on õhku kerkinud hirm, et trauma tõttu võib järgmise nädala Meistrite liiga poolfinaalist eemale jääda Sadio Mane.