LeBron James teenib FC Liverpooli pealt kümneid miljoneid

Korvpalliliiga NBA täht LeBron James investeeris 2011. aastal FC Liverpooli jalgpallimeeskonda, kui ta ostis endale 2 protsenti klubi aktsiatest. James pidi selle eest lauale laduma 6,5 miljonit USA dollarit.

Vahepeal on aga hulganisti vett merre voolanud ja Liverpooli väärtus on kõvasti kasvanud. Seitse aastat tagasi hinnati Liverpooli jalgpalliklubi väärtuseks 500 miljonit USA dollarit. Nüüdseks on see number 1,49 miljardit dollarit. Paegusel juhul võiks klubi müügihind olla aga koguni 1,6 miljardit dollarit, kirjutab ESPN.

LeBron Jamesi osakud on praeguseks väärt 30 miljonit USA dollarit. Seega on James teinud küllaltki tulusa investeeringu.