Kuidas mõjutab ramadaan Mo Salah’d ja Meistrite liiga finaali?

Klubijalgpalli aasta kõige tähtsama mänguni on jäänud veidike üle kahe nädala. Seega uuritakse igalt poolt, mis võiks anda eelise Madridi Realile ja mis Liverpoolile. Mõlemad tiimid sõltuvad paljuski oma suurimatest staaridest. Real siis Cristiano Ronaldost ja Liverpool Mo Salah’st. Salah puhul on finaali eel tõusnud fookusesse tema usk. Nimelt on tänavu moslemite paastukuu ramadaan 15. maist kuni 14. juunini ehk sinna vahele jääb ka 26. mail Kiievis peetav Meistrite liiga finaal.

Moslemite kalendri üheksandal kuul (igal aastal on ramadaan eri ajal) ei tohi päevavalguse ajal süüa ega juua. Tavapärane loogika ütleb, et tippspordi tegemine on sellistes tingimustes võimatu. On siiski võimalus, et sportlane võib jätta paastumisel mõne päeva vahele ja teeb need päevad enne järgmist ramadaani n-ö tagasi.