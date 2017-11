Kui suureks hinnatakse Liverpooli edasipääsušanssi Meistrite liigas?

Kui nelja vooru järel on neli klubi juba edasipääsu kindlustanud, siis veel veel kuue tiimi edasipääsušanssi hinnatakse enam kui 99-protsendiliseks: need on Barcelona, Besiktas, Manchester United, Madridi Real, AS Roma ja Juventus.

Üsna kindlaks edasipääsejaks pakutakse ka Ragnar Klavani tööandjat Liverpooli, kes peaks play-off'i jõudma 85-protsendilise tõenäosusega. Liverpoolil (8 punkti) seisab ees veel võõrsilmäng Sevillaga (7 punkti), kelle edasipääs on Euro Club Indexi väitel 88%, ning Moskva Spartakiga (5 punkti). Õhkõrn teoreetiline võimalus on veel ka viimasel kohal oleval Mariboril (1 punkt).

Not many things in the #ChampionsLeague are still uncertain as we go into matchday 5. Here are the 16 most likely teams to progress - with four already guaranteed a knockout phase spot. FC Basel are least likely but a winner in Sevilla v Liverpool could be costly for the loser. pic.twitter.com/Ih953DNtre