KOMMENTAAR | Klopp vs Guardiola, aga seekord ilma Klavanita

Kolmapäeval kirjutatakse järjekordne värvikas peatükk jalgpalliajalukku, kui Meistrite liiga veerandfinaali avakohtumises lähevad vastamisi Liverpool ja Manchester City.

Ja on tuliselt kahju, et seekordne matš peetakse ilma Ragnar Klavanita. Niigi on Eestimaa mees viimastel kuudel pikki minuteid varumeeste pingil või suisa tribüünil istunud. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp andis meediale mõista, et Klavan ei saa mängida, polevat midagi tõsist, aga hooaja lõpus on tal iga meest vaja. Kui nii, siis nii...

Liverpooli ja City niigi elektrit ning reaktiivsust täis kohtumise teevad veelgi atraktiivsemaks karismaatilised peatreener Klopp ja Pep Guardiola. Nendevaheline vastasseis on kestnud juba aastaid, juba Borussia ja Bayerni päevadest. Ja hetkel on seis viigis. Samas on Klopp öelnud, et ei tema ega Pep vanadele omavahelistele mängudele ei mõtle, tuleb mõelda eesolevale. Sellegipoolest käib kolmapäeva õhtul Liverpoolis üks etendus ka varumeeste pinkide ees.

Sellest peab tulema suur jalgpall kõiges oma headuses. Kaks eepilist vaatust on nad sel hooajal koduliigas juba pakkunud, kus draamat, dramaatikat ja väravaid oli igale maitsele. City võitis kodus purustavalt 5:0, aga Liverpool jaanuaris Anfieldil 4:3. Need meeskonnad oskavad rünnata, teavad, kuidas skoorida ja löövadki palju väravaid.

Taolise matši puhul on ootused kõrgel ja need pole niisama suureks puhutud, vaid siin ongi päriselt nii. Cityl on käes ülitähtis nädal ja kaks megatähtsat kohtumist. Lisaks printsipiaalsele vastasseisule Liverpooliga, on juba laupäeval kodustaadionil vastas veelgi tulisem rivaal – Manchester United. Kui City peaks selle võitma, siis on tiitel taskus...

Kas Guardiola äkki annab mõnele põhimehele kolmapäeval puhkust või ei tee allahindlust, näeme juba kolmapäeva õhtul.