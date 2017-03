UEFA Meistrite liigas loositi värskelt veerandfinaalpaarid. Millised võistkonnad pääsevad kõige suurema tõenäosusega poolfinaali nelja parema sekka?

1. paar: Atletico Madrid - Leicester City

Edasipääsutõenäosus: Atletico 75%, Leicester 25%

Leicesteri imelugu peab ju millalgi lõppema, eks? Nad ei pea ju hooaja lõpuni Premier League'i liidritena vastu? Meistrite liigas nad küll hakkama ei saa... Claudio Ranieri vallandamise järel jookseb meeskond üldse laiali.

Leicester on skeptikutele järjepanu ninanipse visanud ning kaheksandikfinaalis tugeva Sevilla vastu edasi pääsemine oli pikas reas järjekordseks näiteks. Atletico on küll tänavu Hispaania kõrgliigas teinud enda viimaste aastate standardite kohta nigela hooaja ning hetkel jäädakse viie punktiga alla ka sellele samale Sevillale, kuid nii või naa ollakse Leicesteri vastu paberi peal selged favoriidid. Rõhutan: paberi peal. See, et teine mäng peetakse Leicesteris, tuleb inglastele kahtlemata kasuks.

2. paar: Dortmundi Borussia - AS Monaco

Edasipääsutõenäosus: Dortmund 58%, Monaco 42%

Kas Dortmundi saab nimetada gigandiks või mitte? Kui ei, siis on tegu ainsa paariga, kus traditsiooniline tõeline suurtiim puudub. Dortmund ei ole küll erinevalt Monacost koduliigas tänavu väga hästi esinenud, kuid Benfica kindel 5:0 alistamine tõstab nende aktsiad kõrgele. Monaco ründeosakond on küll noor ja vägev, kuid haavatav kaitse saab neile tõenäoliselt varem või hiljem saatuslikuks. Pigem varem.

3. paar: Müncheni Bayern - Real Madrid

Edasipääsutõenäosus: Bayern 51%, Real 49%

Ilma igasuguse kahtluseta veerandfinaalide maiuspala, kuigi neljandas paaris lähevad vastamisi kahe aasta taguse finaali osapooled. Kaks traditsioonilist hiiglast, kaks suurt tiitlisoosikut. Vahet teha ja favoriiti valida on keeruline, kuid Bayernile annab eelise nende võimsus kaheksandikfinaalis - kui nemad alistasid Arsenali ilma igasuguste probleemideta, siis Realil oli Napoliga vähemalt natukenegi tegemist. Enne veerandfinaalide loosi olid just nemad kaks suurimat favoriiti.

Reali kahjuks räägib ka ajalooline tõsiasi: mitte ükski meeskond pole veel Meistrite liigas suutnud tiitlit kaitsta. Kas Cristiano Ronaldo & co murravad müüdi? Samas peab teise mängu kodus just Real...

4. paar: Juventus - Barcelona

Edasipääsutõenäosus: Juventus 43%, Barcelona 57%

Kahe aasta taguse finaali kordusheitlus tõotab tulla igati vägev andmine. Juventus on endiselt Itaalias suveräänselt jalgpallimeeskond number üks, Barcelona on samal ajal Hispaanias krooni tagasi Realile loovutamas. Kuigi kaheksandikfinaalis tegid Barcelona mehed PSG vastu imet, siis ei saaks öelda, et nad oleksid selles 6:1 võidumängus väga super-hüper hästi mänginud - PSG oli lihtsalt niivõrd kehv.

Barcelona on tänavu näidanud enda haavatavust, kuid Juventuse vastu ollakse sellegipoolest favoriidid. Ainult et mitte nii kindlad, kui esialgu arvata võiks.